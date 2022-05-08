Tüm dünya onları konuşuyor: Geçmişten günümüze Johnny Depp ve Amber Heard çiftinin ilişkisi

Bir zamanlar Hollywood'un gözde çiftlerinden biri olan Amber Heard ve Johnny Depp, şimdilerde birbirlerine karşı açtıkları hukukî savaşlarla gündemden düşmüyor. Heard, Depp'in kendisine cinsel ve fiziksel saldırılarda bulunduğunu iddia ederken, Depp ise tüm iddiaları reddederek asıl saldırıya uğrayanın kendisi olduğunu söylüyor. Oysa çift bir zamanlar kameralara poz verirken son derece mutluydu. İşte Depp ve Heard'ün ilişkisinin geçmişten günümüze gelişimi...

Sozcu.com.tr

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Hollywood’un iki ünlü ismi mahkemede birbirlerine karşı kıyasıya bir mücadele ediyor. Amber Heard, birbirinden ilginç ve kan donduran açıklamalar yapıp gözyaşlarına boğuluyor. Depp’in kendisine fiziksel şiddet uygulamasından, cinsel saldırılarda bulunmasından bahsediyor. Johnny Depp ise iddiaları reddederek şimdiye kadar tırnaklarıyla geldiği kariyerinin yıkılışına daha fazla seyirci kalmak istemiyor. “Her şeyimi benden aldı. Çocuklarım senelerce bu iftiraların etkisinde kalacak” diyen ünlü aktör aslında bir itibar savaşı verdiğini gösteriyor.

Ancak Johnny Depp ve Amber Heard şu sıralar yoğun bir yasal mücadelenin içinde olsalar da aşkları her zaman bu kadar çalkantılı değildi.

İşte ikilinin dünden bugüne ilişkileri…

SETTE BAŞLAYAN AŞK

Çift, 2009 yılında Bruce Robinson’ın yönettiği “Tutku Günlükleri” (The Rum Diary) filminin çekimleri sırasında tanışmıştı. Depp, Porto Riko’da işe giren ve Chenault’a (Amber Heard’ün canlandırdığı karakter) sırılsıklam aşık olan Paul Kemp adında bir gazeteciyi canlandırdı. Çift bu projeden sonra birlikte olmaya başladı.

İkili seneler sonra birbirlerine açtıkları davada ilişkilerinin başlangıcı ile ilgili konuştu. Depp; “Sette hissetmemem gereken bir şey hissettim” dedi ve karakterlerinin duşta öpüştüğü bir sahneye atıfta bulunarak, “Bence duştaki öpüşmede gerçek olan bir şey vardı” diye ekledi.

Heard ise “Kimyayı hissettim. Kesinlikle işimin ötesine geçen diğer şeyi hissettim. Johnny açıkça benim hakkımda böyle hissetti” dedi.

Film çekimleri sırasında Johnny Depp de Amber Heard de başka insanlarla görüşüyorlardı.

MÜKEMMEL EŞ

2012’ye gelindiğinde Depp Vanessa Paradis’ten, Heard ise Tasya van Ree’den ayrıldı. Depp ilişkinin başlangıcında Heard’ü anlatırken şu cümleleri kuruyor: “Dikkatliydi, sevecendi, akıllıydı, kibardı, komikti, anlayışlıydı… Birçok ortak noktamız vardı. Blues müziği, müzik, edebiyat… O bir buçuk yıl harikaydı. Kafamda bir anlamda mükemmel bir eş gibi görünüyordu.”

EVLİLİKLERİ TOZ PEMBE BAŞLAMAMIŞ

İki yıllık flörtün ardından çift 2014’te nişanlandı ve 2015’te Depp’in özel adasında da evlendi. Bununla birlikte, Depp’in düğün gününde törende yürürken sağdıcına “Şimdi onu yumruklayabilirim” diye şaka yaptığı iddiası aslında evliliklerinin pek de aşk dolu bir şekilde başlamadığının habercisi olabilir.

ŞİDDET EKSİK OLMAMIŞ

2016’ya gelindiğinde ise mahkemedeki ifadelere göre her iki tarafın da birbirlerine karşı kamuoyunu şoke eden şiddet içerikli davranışları ilişkide öne çıkıyor.

Heard’ün yataklarına dışkı yapması, Depp’in ise Heard’e vurması gibi iddialar damga vuruyor.

15 AYLIK EVLİLİK, 8 MİLYON DOLARLA SON BULDU

Sadece 15 ay süren evlilikten sonra, Heard boşanma davası açtı ve 2016’da dava sonuçlandı. Depp, Heard’e anlaşmak için 8 milyon dolar civarında ödeme yapmayı kabul etti.

İkili, o sırada yaptıkları ortak açıklamada şu satırlara yer verdi: “İlişkimiz yoğun bir şekilde tutkulu ve zaman zaman değişkendi, ancak her zaman sevgiyle bağlıydık. Taraflardan hiçbiri finansal kazanç için yalan söylemedi veya yanlış suçlamalarda bulunmadı. Hiçbir zaman fiziksel veya duygusal zarar verme niyeti olmadı.”

SKANDAL MAKALE

2018’de Amber Heard, The Washington Post için aile içi istismara maruz kalan kadınlar hakkında bir yazı kaleme aldı. Makalede Depp’in adını vermese de, birçok kişi Heard’ün “Karayip Korsanları” yıldızından bahsettiğini iddia etti.

Heard, makalede Depp’i “kadın döven” olarak tanımladı. Yazının yayınlanmasından sonra da Johnny Depp; Karayip Korsanları, Fantastik Canavarlar gibi devam eden projeler başta olmak üzere pek çok yapımda kadro dışında kaldı.

DEPP’TEN 50 MİLYON DOLARLIK İFTİRA DAVASI

2019’da Depp, eski eşi Heard’e Washington Post’ta öne sürdüğü iddialar nedeniyle 50 milyon dolarlık iftira davası açtı. Yayınlanan yazının kariyerine ciddi şekilde zarar verdiğini ve kendisine 40 milyon dolardan fazla kazanca mâl olduğunu iddia etti.

Heard ise 2020’de 100 milyon dolarlık kendi karşı davasını açtı ve Depp’in davasını “anlamsız” olarak niteledi.

TAŞIYICI ANNE İLE ÇOCUK SAHİBİ OLDU

Devam eden yasal mücadelenin ortasında Heard, Temmuz 2021’de sosyal medyadan taşıyıcı anne aracılığıyla Oonagh Paige adında bir kız çocuğu olduğunu duyurdu ve şunları yazdı:

“Bu haberi sizinle paylaşacağım için çok heyecanlıyım. Dört yıl önce bir çocuk sahibi olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarıma göre yapmak istedim. Umarım bir beşik sahibi olmak için yüzük istememenin normalleştiği bir noktaya geliriz.”

DEPP’İN DAVASI DEVAM EDİYOR

Depp’in Heard aleyhine açtığı 50 milyon dolarlık dava nihayet geçen ay hakim önüne çıktı ve şu anda devam ediyor. Televizyonda yayınlanan dava, Depp’in çocukluk istismarından uyuşturucu bağımlılığına ve Heard ile olan değişken ilişkisine kadar her detayı ortaya döküyor.

Davada Heard gözyaşlarına boğularak cinsel ve fiziksel saldırılara uğradığını iddia ederken; Depp, ise tüm iddiaları reddederek Heard’ün hayatının rolünü oynadığını söylüyor.

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