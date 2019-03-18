Türk dizilerine ödül yağdı

Peru'da düzenlenen ödül gecesinde, milyonlarca kişinin oylarıyla belirlenen ödüller sahiplerini buldu. En iyi dizi kategorisinde “Bizim Hikaye” ödül alırken, en iyi senaryo “Kadın” oldu. En iyi kadın oyuncu ödülünü Hazal Kaya, en iyi çift ödülünü Hazal Kaya – Burak Deniz, en iyi müzik, en iyi seslendirme ödülünü “Bizim Hikaye” aldı.

Aynı zamanda en iyi final ödülünü “Anne” dizisi alırken, en iyi kötü adam ödülünü “Anne” dizisindeki Cengiz karakterini canlandıran Berkay Ateş, en iyi çocuk oyuncu ödülünü “Anne” dizisindeki performansıyla Beren Gökyıldız aldı.

“Bizim Hikaye” dizisi birçok sahnesiyle de ödül aldı. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne Yağızcan Konyalı, en unutulmaz karakter ödülüne ise Bizim Hikaye'nin en küçük karakteriyle İsmet (Ömer Sevgi) layık görüldü.