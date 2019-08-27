Türker İnanoğlu: Hepsini çok özlüyorum, onların sevgisi başkaydı

Efsane yapımcı Türker İnanoğlu, hayata gözlerini yuman dostlarını çok özlediğini belirterek, "Bazen gece yarıları siyah beyaz filmleri veriyorlar bazı kanallar. Onları seyrederken ağlıyorum. Gidenin yerine konmuyor. Giden gidiyor! Bir tane Hulusi Kentmen'in, Öztürk'ün (Serengil), Necdet Tosun'un yerine konmuyor" dedi.

Türk sinemasının en önemli isimlerinden yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu, “Acısıyla Tatlısıyla Türker İnanoğlu Yeşilçam’ı Anlatıyor” kitabında sinemaya adadığı hayatını, Gülşen Bubikoğlu ile evliliğini, çocukları ve torunları ile yaşadıklarını, Yeşilçam’ın efsane isimleri ile olan anılarını yazıyor. Sinemaya tesadüfen girdiğini belirten İnanoğlu, ” son Osmanlı sadrazamlarından Saffet Paşa’nın yalısına geldiğinde filmcilerle tanıştım. Asistanlık teklif ettiler. Ne olduğunu bile bilmiyordum. Anlattılar, deneyelim dedim. İkinci gün çok sevdim bu işi. Zannediyorum biraz başarılı da oldum. Halkın istediği, bilhassa ailenin sevdiği bir yapımcı oldum. Halkı takip etmek ve yakın olmak sanıyorum bana bu başarıyı getirdi. Mesleğimle ilgili bir şey almak için yerli ve yabancı romanları çok okudum” dedi.

Hayatını kaybeden usta oyuncuların hepsini çok özlediğini belirten İnanoğlu, “Hepsini çok özlüyorum. Gidenin yerine konmuyor. Giden gidiyor! Bir tane Hulusi Kentmen’in, Öztürk’ün (Serengil), Necdet Tosun’un yerine konmuyor. Onların ahlakı da, terbiyesi de, sevgisi de başkaydı” açıklamasını yaptı.

Sinema alanında “İmparatorluk kurdum” açıklaması yapan İnanoğlu, Safranbolu’da Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi ile ilgilendiğini, bunun dışında açıklamadığı bir projeyi daha düşündüğünü sözlerine ekledi.

Siyah beyaz filmleri izlediğinde ağladığını anlatan İnanoğlu, Nobel Edebiyat ödülünü alan Mısırlı Necib Mahfuz’un ‘Başlangıç ve Son’ isimli kitabını dizi yapacağını açıkladı.

AA

