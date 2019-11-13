Türkiye ve Yunanistan İzmir’de buluşuyor

İzmirli müzisyen Evrim Ateşler, 14 ve 26 Kasım’da Rembetiko Semineri ile Atölye GD’de sahne alacak. Ateşler ‘gitar’, ‘buzuki’ ve ‘bağlaması’yı aynı anda çalarak İzmirlilere komşu ezgilerle müzik ziyafeti sunacak.

Mimarlık ve tasarım atölyesi Atölye GD, kültür ve sanatseverlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor. Atölye GD'nin bu ay ki konuğu, İzmirli müzisyen Evrim Ateşler'in ‘Bir Rembetiko Semineri: Harmolipi' adlı gösterisi olacak. Alsancak'taki atölyede 14 ve 26 Kasım'da sahne alacak Evrim Ateşler, Türkiye ve Yunanistan kültürünü harmanlayan son projesiyle İzmirlilerin karşısına çıkacak. Ateşler, ‘Loop Station' (Enstrüman çalarken eş zamanlı kayıt etme tekniği) ile gitarı, buzukiyi ve bağlamayı aynı anda çalarak katılımcıları Ege'nin bir yakasından öteki yakasına götürecek.

SANATIN BULUŞMA NOKTASI

Evrim Ateşler ve Harmolipi'nin çok anlamlı bir gösteri olduğunu belirten Atölye GD'nin kurucusu Yüksek Mimar Gözde Doğutürk, “Burada misafirlerimizin sosyalleşebileceği ve keyifli vakit geçirerek üretebileceği her türlü çalışmayı sunmayı önemsiyoruz. İzmirli sanatseverin buluşma noktası olmayı hedefliyoruz. Alsancak'tan yükselecek Harmolipi'nin sesi umarız karşı kıyıda da yankılanır” dedi.

Gözde Doğutürk

Geçmiş ve gelecek bu gösteride Harmolipi, Evrim Ateşler'in Türk-Yunan Mübadelesi'ni, 1922 öncesini ve sonrasını, sesleri, anları, insanları ve hayatları, tarih kokan Hasapiko ve Zeibekiko danslarını, eski ve yeni albümlerinden en sevilen Smyrneiko ve Rebetiko şarkılarını gerçek hikâyelerle süslediği tek kişilik bir kültür-sanat çalışması. Türkiye ve Yunanistan arasında kültür-sanat projeleri yöneten İzmirli müzisyen Evrim Ateşler, Harmolipi'yi 14 ile 26 Kasım'da Atölye GD'de sergileyecek.