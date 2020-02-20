Türkiye’nin ilk Sanat ve Antika Fuarı kapılarını açtı

Tarihi, kültürel dokusu, mimarisi ile kültür sanatı anbean yaşayan şehir İstanbul, her geçen yıl kültür sanat etkinlikleri ile ulusal ve uluslararası sanatçıların buluşma noktası oluyor. Bu kapsamda Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımı ve ulusal gururumuz Gülsin Onay’ın, piyano resitali eşliğinde kokteyl ile 12.500 kişinin katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açan İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye'nin ilk ve tek Sanat ve Antika Fuarı, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen VIP açılış kokteyl ile başladı.

FUARIN AÇILIŞINI EKREM İMAMOĞLU YAPTI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun da katıldığı açılış, ulusal gururumuz Gülsin Onay'ın piyano resitali ile ziyaretçilere adeta sanat şöleni yaşattı. Açılış konuşmasında sanatın olduğu her yerde keyif aldığını dile getiren İmamoğlu, “İstanbul'un, dünyanın en güzel sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmasını temenni ediyorum. Bu şehirde sanatla buluşmak, sanatçının hak ettiği noktada olmasını hissettirmek bizim gibi yöneticilerin sorumluluğu. Yaklaşık 15 bin m2'lik alanda değerli galeriler, kurumlar, firmalar fuara eşlik ediyor. Çok kıymetli sanatçılar burada, geçmişten bugüne sanat izlerini dünyaya bırakmış sanatçıların eserleri de burada yer alıyor. Bu açıdan çok mutlu oldum, fuarı düzenleyen Demos Fuarcılığı tebrik ediyorum. Bu alanda verdikleri hizmetten dolayı galericilere, antikacılara, dükkan sahiplerine başarılar diliyorum. İstanbul'un birçok yerinde sanatla ilgili çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Sizleri İstanbul'da çok güzel sürprizlerle buluşturmak niyetindeyiz. Bu şehir tarihin derinliklerinden bugüne kadar taşıdığı muazzam bir kültüre ve deneyime sahip. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum'' ifadelerinde bulundu. İmamoğlu çifti açılış konuşmasından sonra stantları tek tek gezerek eserleri yakından inceledi.



TARİHTE İZ BIRAKAN KOLEKSİYONLAR YER ALIYOR



Bütünsel sanat ekolünün Türkiye'de tek temsilcisi olarak bilinen Ender Güzey' in farklı dönemlere ait eserlerinin sergilenmesinin yanı sıra uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan kültür-sanat platformu Ender Güzey Müzesi ARThill ve değerli sanatçımız Süleyman Saim Tekcan'ın yaşama geçirdiği ilk özgün baskı müzesi İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi- IMOGA koleksiyonunda yer alan ve Türk resim sanatında derin izler bırakan ustaların imzalarını taşıyan 80 yapıtla tarihimize ışık tutuyor. 19. ve 20. yüzyıla damga vuran, İstanbul'da yaşam sürmüş ya da kentle yolu kesişmiş Felix Ziem, Leonardo De Mango, Amedeo Preziosi ve J. Warnia Zarzecki gibi yetkin oryantalistlerin yapıtlarını içeren ve değerli koleksiyoncu Erol Makzume Koleksiyonu'ndan derlenen; ‘Resimde Oryantalizm ve Doğu'nun Kapısı İstanbul' başlıklı seçki, ‘Merey Koleksiyonu Işığında İbrahim Çallı'nın Fırçasından Genç Cumhuriyet ve Kadın' konulu sergilemenin yanı sıra Dikici Koleksiyonu'nda yer alan ve II.Abdülhamit Dönemi'nin saray ressamlarından Fausto Zonaro'nun başyapıtlarından ‘İnci Dizen Kız', İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda sanatseverlerle buluşuyor.

AGSANAT Aysel Gözübüyük standında ise; Filiz Pelit, Hatice Aykanat, Makbule Ayaz, Nurhilal Harsa, Olgu Şümengen Berker, Aysel Gözübüyük, Savaş Karagözlü ve Yavuz Ayhan eserleri yer alıyor. İstanbul Sanat ve Antika Fuarı (IAAF) 20-23 Şubat tarihleri gezilebilir.

