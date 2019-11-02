TÜYAP Kitap Fuarı nerede? 2019 TÜYAP fuarına nasıl gidilir?

TÜYAP Kitap Fuarı nerede? 2019 TÜYAP fuarına nasıl gidilir?

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı her sene olduğu bu yılda büyük bir ilgi ile kapılarını ziyaretçilerine açtı. Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu kitap fuarında dokuz gün boyunca ziyaretçiler beğeni ile okudukları eserlerin yazarları ile tanışma fırsatı elde edecek. Peki, TÜYAP Kitap Fuarı nerede?

Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun yer alacağı TÜYAP 2019 başladı. 300 kültür etkinliği ve 2000'den fazla imza gününe ev sahipliği yapan İstanbul Kitap Fuarı panel, söyleşi, atölye çalışmasından çocuk etkinliklerine kadar çok sayıda organizasyon düzenleyecek.

TÜYAP KİTAP FUARI NEREDE?

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de gerçekleştirilecektir.Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek; fuarın son günü 10 Kasım Pazar akşamı ise 19.00’da sona erecektir.