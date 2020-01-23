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Ukde nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ukde mi, ukte mi?
Ukde nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ukde mi, ukte mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘ukde’dir. Ukde mi, ukte mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 23 Ocak 2020 - 14:10

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘ukde'dir.

UKDE NE DEMEK:

1- Düğüm, yumru.

2- İçe dert olan şey.

UKDE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin ukde mi, ukte mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ukde şeklinde olmalıdır.

ukte (Yanlış kullanım)
ukde (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“İçimde ukde kalan her şeyi tek tek anlattım.”

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Son güncelleme: 14:11 - 23.01.2020
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