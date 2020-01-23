Ukde nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ukde mi, ukte mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘ukde'dir.
UKDE NE DEMEK:
1- Düğüm, yumru.
2- İçe dert olan şey.
UKDE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin ukde mi, ukte mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ukde şeklinde olmalıdır.
ukte (Yanlış kullanım)
ukde (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“İçimde ukde kalan her şeyi tek tek anlattım.”