Uluslararası Edebiyat Festivali ‘Ready My World’ün teması Türkiye

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Hollanda'nın Amsterdam kentinde yapılan Uluslararası Edebiyat Festivali “Read My World” bu yıl Türkiye'ye edebiyatını odaklanacak. Festivalde gazetecilerin yürüteceği tartışmalarda ifade özgürlüğü, medya ve kutuplaştırma konuşulacak. Küratörlüğünü Süreyyya Evren ve Aylime Aslı Demir'in üstendiği festivalin katılımcıları arasında Ali Duran Topuz, Enis Akın, Sevinç Çalhanoğlu, Karin Karakaşlı, Sema Kaygusuz, Seray Şahiner, Cem Sorguç ve Murat Uyurkulak yer alıyor.

İŞTE, PROGRAM

9 EKİM SALI

Ön Gösterim 1, Türkiye'nin Telaşı (20.00, Brüksel): Türkiye'den üç kadın yazar, Sema Kaygusuz, Aylime Aslı Demir, Karin Karakaşlı, Canan Maraşlıgil moderatörlüğünde yapılacak panelde düşünce özgürlüğü, çeşitlilik ve göç gibi konuları kendi ülkelerinin çok yönlü ve zengin tarihinin şemsiyesi altında, geniş bir bakış açısıyla tartışıyorlar. Brüksel'deki etkinlik, 2018'de odağına Türkiye'yi alan Amsterdam'ın Read My World edebiyat festivalinin ön gösterimi.

10 EKİM ÇARŞAMBA

Read My World Bijlmer Boekt'ta (20.00, Bijlmer Parktheater): Yeni Read My World festivali arifesinde Bijlmer Parktheater'da geleneksel önizleme!

11 EKİM PERŞEMBE

Açılış Gecesi (20.00, Ana Salon Tolhuistuin Amsterdam): 6'ncı Read My World festivalinin küratörlüğünü üstlenen Süreyyya Evren ve Aylime Aslı Demir Türkiye'nin edebiyat ve gazetecilik dünyasında bize rehberlik edecekler. Read My World açılış gecesinde küratörlerle günümüz Türkiye'sini ve Hollanda'ya ülkelerinden bir dizi yüksek profilli yazar, gazeteci ve şairi tanıtma kararlarını konuşacağız. Davet edilen yazarlar, bu akşam özel bir programla kendilerini tanıtacaklar.

12 EKİM CUMA

İfade Özgürlüğü: Gazetecilik Üzerine Karşılıklı Değerlendirme (20.30, Tuinzaal)

Katılımcılar: Ali Duran Topuz, Raşit Elibol

Moderatör: Nicole Terborg

Queerleştir! (21.00, Grote Zaal)

Katılımcılar: Aylime Aslı Demir, Yael Van Der Wouden

Moderatör: Nancy Jouwe

Basın ve Kutuplaşma (21.30, Tuinzaal)

Katılımcılar: Ali Duran Topuz, Fréderike Geerdink, Tan Tunalı, Aldith Hunkar

Moderatör: Nicole Terborg

13 EKİM CUMARTESİ

HüzünProject (17.00, Framer Framed)

Katılımcılar: Nihat Karataşlı, Inez Piso

Read My World Canlı– Festival Radyosu (18.00, Fuaye)

Program:

18.30 – 19.00: Süreyyya Evren ve Aylime Aslı Demir

19.00 – 19.30: Cem Sorguç

19.30 – 20.00: Cem Sorguç Ali Duran Topuz ile söyleşiyor.

TV Dizileri! 2. Kısım (1930, Ana Salon)

Katılımcılar: Seray Şahiner, Nur Özgenalp, Murat Uyurkulak, Funda Müjde, Nadia Moussaid

Moderatör: Gülden Ilmaz

Şehri Yeniden Ele Geçirmek (21.00, Tuinzaal)

Katılımcılar: Maurits de Bruijn, Cem Sorguç, Niña Weijers and Sevinç Çalhanoğlu

Moderatör: Baheam Sadeghi