Ünlü DJ, NFT’den çok daha fazla para kazandığını söyledi

DJ Steve Aoki, NFT satışından 10 yıllık müzik kariyerinden daha fazla para kazandırdığını söyledi. Kıdemli DJ ve yapımcı, telif ücretlerinin müzisyenlerin faturalarını ödemeye bile yaklaşmadığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz yıl dijital sanatçı Beeple’ın 69 milyon dolarlık rekor satışından sonra NFT dünyasına rağbet de arttı. Pek çok sanatçı NFT koleksiyonlarıyla öne çıkmaya çalıştı, DJ Steve Aoki de onlardan biri.

DJ Steve Aoki, müziğinden elde edilen telif haklarının geçen yıl NFT olarak bilinen dijital koleksiyon ürünleri satışından kazandığı parayla karşılaştırılamayacağını söyledi.

Bitcoin ve Ethereum haberleri paylaşan Decrypt’in haberine göre, dünyanın en yüksek ücretli DJ’lerinden biri olan müzisyen, 10 Şubat’ta Inglewood, California’da düzenlenen özel bir etkinlikte NFT satışı hakkında da konuştu. Ünlü DJ, DJ olarak performans sergilemenin gelirinin çoğunu oluşturduğunu, kayıtlarından gelen müzik telif haklarının ise çok fazla olmadığını söyledi:

YAPTIĞI ALTI ALBÜMDEN DAHA FAZLA PARA KAZANDIRDI

“10 yıldır altı albüm yaptım ancak geçen yılki NFT satışımdan bunca zamandır yaptıklarımdan daha fazla para kazandım.”

NFT dünyasında DJ, “kıllı” koleksiyonunu geçen yıl Nifty Gateway’de 888.888.88 dolara satışıyla öne çıkıyor. DJ’in satışı, en pahalı dijital sanat eserlerinden biri oldu.

Halsey, Shawn Mendes ve Kings of Leon gibi pek çok sanatçı da NFT dünyasına girdi.

Aoki aynı zamanda NFT satışının tartışıldığı bir forumda da müzik dünyası ile ilgili çarpıcı öngörülerde bulundu: “Müzik NFT’leri sanatçıları nasıl entegre ettiğimizin ve desteklediğimizin bir parçası haline geldikçe, plak şirketlerinin şarkıyı bir çalma listesine eklemekten daha fazlasını yapması gerekecek.”

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