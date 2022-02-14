Melania Trump’ın NFT ile sınavı: Kendi NFT’sini satın almış olabilir

Geçen ayın sonlarında, Melania Trump'ın The Head of State Collection'ı 170.000 dolara satılmıştı. Yeni bir iddiaya göre; eski first lady, kendi NFT'sini satın aldı.

Sozcu.com.tr

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Melania Trump, Solana isimli blok zinciri platformunda NFT koleksiyonunu satışa sunmuştu. Satış işlemi sırasında kripto para birimin düşüş yaşamasıyla koleksiyon 170 bin dolara satılmıştı.

ArtnetNews’in haberine göre; koleksiyonu alan kişi Melania Trump’ın kendisi. Kayıtlara göre, NFT koleksiyonunu satın alan kişi, onu kuran kişiyle aynı kişiydi.

Trump’ın ofisi siteye “Blockchain protokolünün doğasının tamamen şeffaf olduğunu söyledi. Buna göre, halk blok zincirindeki her işlemi görebilir. İşlem, üçüncü taraf bir alıcı adına gerçekleşti” dedi, ancak alıcının gerçekten o olup olmadığı belirtilmedi.

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