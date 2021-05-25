Ünlü metal grubu Megadeth’te cinsel istismar iddiası: Kurucusu gruptan atıldı

ABD’nin ünlü metal gruplarından Megadeth, kurucularından olan bas gitarist David Ellefson’un reşit olmayan bireylere cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ve bu kişilere cinsel ilişki teklifinde bulunduğunun ortaya çıkmasıyla adeta gündem oldu.

1983 yılında Los Angeles’ta Dave Mustaine ile birlikte grubu kuran Ellefson, sosyal medya üzerinden reşit olmayan kız çocuklarıyla mesajlaştığına dair iddiaların çıkması üzerine bir açıklama yaptı.

Ellefson, “Bahsi geçen mesaj ve videolar özeldi ve bağlamı dışına çıkarılarak benim saygınlığıma, kariyerime ve aileme zarar vermek için değiştirilmiştir. Bu iddiaların hepsi asılsız” dedi.

Fakat bu açıklama yeterli olmadı ve grubun gitaristi ve vokalisti Dave Mustaine bir açıklama yaptı ve Ellefson’un gruptan kovulduğunu söyledi. Mustaine, “İleriye doğru ilerlemeyi imkansız hale getiren bir olay” dedi. Megadeth, bir süre önce yaptığı duyuruda 16’ncı stüdyo albümü için hazırlık içerisinde olduklarını duyurmuştu.