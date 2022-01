Ünlü şarkıcı Meat Loaf yaşamını yitirdi

ABD'li ünlü şarkıcı Meat Loaf 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bat Out of Hell isimli albümüyle şöhrete kavuşan ABD’li şarkıcı Meat Loaf, 74 yaşında yaşama veda etti…

Gerçek ismi Michael Lee Aday yerine Meat Loaf lakabını alan ünlü şarkıcı 60 yıl boyunca sahnede performans gösterirken albümleri dünya genelinde 100 milyondan fazla sattı.

Ünlü şarkıcının ölüm haberi, resmi Facebook hesabından duyuruldu.

Ünlü şarkıcının evinde eşi Deborah’nın yanında yaşamını yitirdiği kaydedildi. Meat Loaf’un ailesi, “Onun sizin için anlamının ne kadar büyük olduğunu biliyoruz ve bu yıllar boyunca desteğiniz için size minnettarız” açıklamasını yaptı.

1977 yılında Bat Out of Hell isimli albümüyle çıkış yapan Meat Loaf’un bu albümü ABD’de en çok satan albümlerden biri oldu. Bat Out of Hell, 14 milyondan fazla satmıştı.

İlginizi Çekebilir Ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın kayıp oğlunun hayatını kaybettiği ortaya çıktı