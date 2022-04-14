Ünlü şarkıcıdan 70 milyon TL’lik gözlemevi projesi

Ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın "gözlemevi" kurma hamlesi herkesi şaşırttı.

Sozcu.com.tr

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31 yaşındaki İngiliz şarkıcı Ed Sheeran’ın yoğun bir astronomi sevgisinin olduğu ve bu nedenle yaklaşık 70 milyon TL’lik (3,7 milyon Sterlin) bir gözlemevi kubbesi inşa ettiği bildirildi.

Grammy ödüllü yıldızın, geceleri yıldızları izleyebilmesi için gözlemevini son teknoloji ekipmanlarla donattığı düşünülüyor.

The Sun’a konuşan bir kaynak, “Ed’in fazla boş gecesi yok ve turneye çıktığında daha da az zamanı kalacak. Ama vakti olduğunda, geceleri gökyüzüne bakabilmeyi seviyor” dedi.

Kaynak, “Takımyıldızları gözlemlemek için tüm donanıma sahip ve gökyüzü hakkında birçok insanı şaşırtabilecek bir iki şey biliyor. Yıldızları izlemek için kullanabileceği güçlü bir teleskobu var ve kırsal kesimde yaşadığı için hava gerçekten karanlık ve görüş harika” diye ekledi.

“ÜNLÜLER GERÇEKLİKTEN KOPMUŞLAR”

Cherry Seaborn ile 2019’dan beri evli olan Sheeran’ın bir çocuğu bulunuyor. Aile, Suffolk Malikanesi’nde yaşıyor.

Sheeran’ın daha öncesinde Suffolk’taki evinin sınırları içinde bir şapel inşa etme planları reddedilmişti. Ancak 2019’da “tefekkür, dua ve rahatlama için inzivaya çekilebileceği” daha küçük bir alan için yeni bir başvuru yaptı ve kabul edildi.

The Sun’a konuşan kaynaklar ise bu projeye karşı çıkıyor… Sheeran’ın bir komşusu, “Bölgedeki yerel kiliseler iyi bir şekilde hizmet veriyor ve burada çok sayıda güzel ibadet yeri varken tanınmış bir kişinin kendi sakin adasını yaratmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Ayrıca binada bir mezar odası olacağını da ekleyeyim. Ünlüler artık gerçeklikten o kadar kopmuşlar ki, yaşayan her nefesi ve hatta ölme eylemi bile geri kalanımızdan ayrı mı oluyor?” dedi.

ÇALINTI ŞARKI İDDİALARIYLA BAŞI DERTTEYDİ

İngiliz şarkıcının başı bir ara “çalıntı şarkı” iddialarıyla da dertteydi. 2017'de yayınladığı “Shape Of You” isimli şarkısının çalıntı olduğuna dair açılan davada geçtiğimiz gün karar çıktı ve Sheeran suçsuz bulundu.

Davayı değerlendiren Sheeran, “Sonuçtan memnun olsam da bu tür suçlamaların çok yaygın olduğunu ve bu kültürün müzik yazım endüstrisine zarar verdiğini düşünüyorum. Pop müzikte bu kadar nota ve akor varken tesadüfler olabilir” dedi.

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