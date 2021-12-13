Ünlü yazar Anne Rice yaşamını yitirdi

Filme de uyarlanan Vampirle Görüşme (Interview with the Vampire) isimli kitapla şöhrete kavuşan ünlü yazar Anne Rice, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr

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Gotik tarzın önemli temsilcilerinden Anne Rice, 80 yaşında inmeden dolayı yaşanan komplikasyonlar sebebiyle yaşamını yitirdi…

Aralarında Brad Pitt, Tom Cruise, Kirsten Dunst gibi yıldız isimlerin de yer aldığı Vampirle Görüşme isimli filme ilham kaynağı olan Rice 30’dan fazla kitap kaleme aldı. Lestat isimli bir vampirin 18’inci yüzyıldaki Louisiana’dan 200 yıl sonra yaşadıklarının anlatıldığı kitap 1976 yılında piyasaya çıkmış ve büyük sükse yaratmıştı.

1994 yılında yayınlanan film de büyük övgü toplamıştı. Rice’ın yarattığı karakterler dünya genelinde vampirlere olan ilgiyi artırmış ve önyargıyı kırmıştı. Birçok eleştirmen ve yazar Rice’ı Frankenstein’ın yazarı Mary Shelley ile kıyaslıyordu.

2002 yılında yaşamını yitiren şair Stan Rice ile evli olan çiftin Christopher ve Michele isimli iki çocuğu bulunuyor. 1972 yılında Michele kan kanserinden yaşamını yitirmiş ve Rice da o dönemlerde yazmaya başlamıştı.

Rice, ünlü müzisyen Elton John ile birlikte Lestat oyunu için birlikte çalışmıştı.

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