Usta çevirmen Kamuran Şipal yaşamını yitirdi

Almanca'dan yaptığı çeviriler ile birçok eserin Türk okurlarla buluşmasına vesile olan yazar ve çevirmen Kamuran Şipal yaşamını yitirdi.

Franz Kafka, Alfred Adler, Ingeborg Bachmann, Wolfgang Borchert, Heinrich Böll, Alfred Brauchle, Bertolt Brecht, Max Brod, Elias Canetti, Sigmund Freud, Gustav Hans Graber, Günter Grass, Carl Gustav Jung, Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Robert Musil, Bernhard Zeller, Hans Zulliger ve Hermann Hesse gibi isimleri Türkçe’ye kazandıran çevirmen Kamuran Şipal Bakırköy Çamlık Hastanesi’nde çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak vefat etti.

24 Eylül 1926'da Adana'da dünyaya gelen Şipal, ilk ve orta öğretimi burada yaptı. Liseyi İstanbul Pertevniyal Lisesi'nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne girdi. Mezun olduktan sonra iki yıl asistanlık yapan Şipal, daha sonra Almanya'ya gitti. Döndükten sonra İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü'nde okutmanlık görevini sürdürdü.





Şipal'in yazdığı eserler şöyle:

Öyküleri

Beyhan (1962)

Elbiseciler Çarşısı (1964)

Büyük Yolculuk (1969)

Buhûrumeryem (1971)

Köpek İstasyonu (1988)

Gece Lambalarının Işığında (Toplu Öyküler, YKY, 2009)

Romanları

Demir Köprü (1998),

Sırrımsın Sırdaşımsın (YKY 2010)

İnceleme

Çağdaş Alman Hikâyesi / 1945'ten Sonra (1962)

Ödülleri

1953 TDK Öykü Yarışması

1965 Sait Faik Hikâye Armağanı

40. Orhan Kemal Roman Armağanı (2011, Sırrımsın Sırdaşımsın adlı romanıyla)