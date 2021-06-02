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Usta çizerler Tarama Ucu’nda buluştu: “Dergim var dünyadan büyük”

Ergün Gündüz, Şahin Erkoçak, Behiç Pek, Atilla Atalay, Zafer Temoçin, Latif Demirci gibi çizgi roman ve karikatür dünyamızın çok sayıda önemli ustası ile genç çizerleri bir araya getiren Tarama Ucu dergisi, dijital platformda okuyucularla buluştu.

Güncellenme: 15:14, 02/06/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Usta çizerler Tarama Ucu’nda buluştu: “Dergim var dünyadan büyük”

Mürekkebe batırdıktan sonra kağıt üzerinde çıkardığı ses ile çizerlerin kadim dostu Tarama Ucu, yeni karikatür dergisinin alamet-i farikası. Yayın Yönetmenliğini Erdal Belenlioğlu'nun, Sanat Yönetmenliğini Fenni Özalp'in üstlendiği Tarama Ucu, geniş yazar ve çizer kadrosuyla bundan sonra her ay dijital olarak yayınlanacak. www.taramaucu.com web adresi üzerinden, abone olarak erişilebileceğiniz Tarama Ucu, istediğiniz her yerde ve her zaman yanınızda olacak.

Mizah dünyasına getirdiği yeni solukla, her sayfasının keyifle çevrileceği 116 sayfada özlediğiniz isimler, yazı ve çizimleri ile hayal dünyanıza seslenecek:

Ergün Gündüz, Atilla Atalay
Şahin Erkoçak, Latif Demirci
Behiç Pek, Taylan Kurtuluş
Zafer Temoçin, Ender Özkahraman
Mahir Ünsal Eriş, Zehra Ömeroğlu
Gülay Batur, Eda Oral
Vedat Özdemiroğlu, Erdal Belenlioğlu
Öğünç Ersöz, Cihan Ceylan
Serhat Gürpınar, Bahadır Boysal
Aslı Yazıcıoğlu, Sinem Keskinel
Resul Ertaş, Ferit Güleç
Ahmet Aslan, Mustafa Öncül
Erhan Baş, Nazan Kuzgunkaya
Gani Müjde, Ömürden Bakaçhan
Müfit Can Saçıntı, Alper Atalan
Yaşar Arak, Ömer Pınar ve Töre Sivrioğlu

İLK KONUK: DUAYEN OĞUZ ARAL 

Okuyucusunu her ay farklı bir dosya konusu ile karşılayacak olan derginin ilk sayısının dosya konuğu ise karikatür dünyasının duayeni Oğuz Aral.

Oğuz Aral dosyasında, Zafer Temoçin'in “Dergim Var Dünyadan Büyük” adlı çizgi öyküsü ile Atilla Atalay'ın “Mikiler Karargâhı”, Vedat Özdemiroğlu'nun “Oğuz Aral Notları” ve Müfüt Can Saçıntı'nın “Komik ama değil!” başlıklı anı yazıları okuyucuyla buluşuyor.

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Yayınlanma Tarihi:15:12,