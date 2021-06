Usta çizerler Tarama Ucu’nda buluştu: “Dergim var dünyadan büyük”

Mürekkebe batırdıktan sonra kağıt üzerinde çıkardığı ses ile çizerlerin kadim dostu Tarama Ucu, yeni karikatür dergisinin alamet-i farikası. Yayın Yönetmenliğini Erdal Belenlioğlu'nun, Sanat Yönetmenliğini Fenni Özalp'in üstlendiği Tarama Ucu, geniş yazar ve çizer kadrosuyla bundan sonra her ay dijital olarak yayınlanacak. www.taramaucu.com web adresi üzerinden, abone olarak erişilebileceğiniz Tarama Ucu, istediğiniz her yerde ve her zaman yanınızda olacak.

Mizah dünyasına getirdiği yeni solukla, her sayfasının keyifle çevrileceği 116 sayfada özlediğiniz isimler, yazı ve çizimleri ile hayal dünyanıza seslenecek:

Ergün Gündüz, Atilla Atalay

Şahin Erkoçak, Latif Demirci

Behiç Pek, Taylan Kurtuluş

Zafer Temoçin, Ender Özkahraman

Mahir Ünsal Eriş, Zehra Ömeroğlu

Gülay Batur, Eda Oral

Vedat Özdemiroğlu, Erdal Belenlioğlu

Öğünç Ersöz, Cihan Ceylan

Serhat Gürpınar, Bahadır Boysal

Aslı Yazıcıoğlu, Sinem Keskinel

Resul Ertaş, Ferit Güleç

Ahmet Aslan, Mustafa Öncül

Erhan Baş, Nazan Kuzgunkaya

Gani Müjde, Ömürden Bakaçhan

Müfit Can Saçıntı, Alper Atalan

Yaşar Arak, Ömer Pınar ve Töre Sivrioğlu

İLK KONUK: DUAYEN OĞUZ ARAL

Okuyucusunu her ay farklı bir dosya konusu ile karşılayacak olan derginin ilk sayısının dosya konuğu ise karikatür dünyasının duayeni Oğuz Aral.

Oğuz Aral dosyasında, Zafer Temoçin'in “Dergim Var Dünyadan Büyük” adlı çizgi öyküsü ile Atilla Atalay'ın “Mikiler Karargâhı”, Vedat Özdemiroğlu'nun “Oğuz Aral Notları” ve Müfüt Can Saçıntı'nın “Komik ama değil!” başlıklı anı yazıları okuyucuyla buluşuyor.

