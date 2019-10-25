‘Ustalardan öğrenecek çok şey var’

Trabzon Sanatevi, 11. Uluslararası Sanat Günleri'ni yurt içinden ve Afganistan, Gürcistan, Rusya, Kuzey Kıbrıs ve İran’dan birçok ünlü sanatçının katılımıyla gerçekleştirdi. Etkinliklere katılan oyuncu Ruhi Sarı, oyunculuk ile ilgili bilgi verdi.

Uluslararası Sanat Günleri, 11. kez Trabzon’da düzenlendi. Etkinliğine ünlü oyuncular Ruhi Sarı ve Tamer Levent de katıldı. Etkinliğin en renkli ismi oyuncu Ruhi Sarı oldu. Hayranlarıyla buluşan sanatçı, “Bence sokaktaki her insanın sinemada ve dizilerde çok iyi oynayacağı bir rol çıkabilir. Herkesin sosyal medyada da fenomen olma olasılığı çok yüksek. Ben oynarken her rolde değişebilmeyi çok seviyorum. Kendime oyuncu değil değişebilen demeyi seviyorum. Çok okumak, dünyadaki klasik oyunları bilmek, araştırmak ve iyi ustalara denk gelip o şansa erişebilmek önemli. Tuncel Kurtiz, Sadri Alışık, Münir Özkul hepsinin oyunculukları ders niteliğinde. Bu ustaların üretimlerine bakmak lazım. Onlardan öğrenecek çok şeyimiz var” diye konuştu.

TAMER LEVENT ‘SANATA EVET' DEDİ

Devlet Tiyatrosu eski genel müdürü, tiyatro ve dizi film oyuncusu Tamer Levent de ‘Sanata Evet' sloganıyla söyleşiye katılan isimler arasındaydı. İzleyenlerin gönlüne taht kuran Tamer Levent, sanat günlerinde “Tiyatro ve Dizi Oyunculuğu” başlığı altında Trabzon Devlet Tiyatrosu eski oyuncularından ve dizi film oyuncusu Dilek Güven ile birlikte bir söyleşi yaptı. Sevenleriyle saatlerce sohbet eden oyuncular birikimlerini katılımcılarla paylaştı. Oyuncu Tamer Levent sosyal medyadan başlatmış olduğu “Sanata Evet” sloganının Trabzon Sanatevi tarafından bütün görsellerde kullanılmasından son derece memnun kaldığını belirtti.

Sanat Günleri kapsamında şair Yaşar Miraç, Hilmi Yavuz, Gonca Özmen, öykü ve roman yazarları Kemal Varol, Faruk Duman'ın söyleşi ve imza günleri, konserlerde piyano eşliğinde Rusya'dan soprano Irina Romanovskaya, Gürcistan'dan Kanudosi Caz grubu, sergilerde İran'dan ve Kuzey Kıbrıs'tan fotoğraf sanatçılarının sergisi, sinemada Afganistan'lı yönetmen Abbas Mohammadi'nin “Sessiz Göz Yaşları” film gösterimi gibi bir çok etkinlik yer aldı.