Vapurlardaki müzisyen havuzu yenileniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ, vapurlarda müzik yapan seslere yenilerini ekliyor. Vapurlardaki müzik kalitesini artırmak amacıyla bir yarışma düzenleyen Şehir Hatları AŞ, Beyaz Masa üzerinden yapılan başvuruları değerlendirmeye başladı. İlk gün jüri karşısına 13 grup ve solist çıkarak performanslarını sergiledi.

Şehir Hatları AŞ İdari ve Sosyal İşler Sorumlusu ve Vapur Müzisyenleri Koordinatörü Tunç Baydar, Üsküdar Üniversitesi öğretim görevlisi Nazım Çınar ve keman sanatçısı Batuğhan Çakmak'tan oluşan jüri, Yeni Kadıköy Vapur İskelesi'ndeki eğitim salonunda müzisyenleri dinledi. Beyaz Masa'ya kayıt yaptıran 31 müzisyenden, 13 grup ve solist hem enstrüman çalma hem de şarkı söyleme yeteneklerini jürinin karşısında sergiledi.

Vapur müzisyenleri havuzunda 82 müzisyenin bulunduğunu hatırlatan Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, daha fazla müzisyene fırsat tanımak istediklerini söyledi.



MÜZİK KALİTESİ ARTACAK

Daha kaliteli müzik hedefiyle açılan yarışmada, vapur müzisyenleri havuzunda bulunan 82 müzisyen de dinlenecek. Vapur Müzisyenleri Koordinatörü Tunç Baydar, bu müzisyenlerin 24 Şubat Pazartesi günü jüri tarafından değerlendirileceğini söyledi. Jüri, ayrıca Beyaz Masa'ya yapılan başvuruları önümüzdeki ay da değerlendirmeye devam edecek. 20 yaşın üzerinde, sazına hâkim, konservatuar mezunu ya da öğrenci olan adaylar tercih edilecek.Seçmeler tamamlanınca Şehir Hatları AŞ'nin müzisyen havuzu yenilenmiş olacak.



HATLAR ÜÇ AYDA BİR KURAYLA BELİRLENİYOR

Vapur yolcularına müziği hissederek, İstanbul'u seyretme fırsatı sunan müzisyenler, Şehir Hatları'nın Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy ve Üsküdar-Eminönü vapurlarında, performanslarını sergiliyorlar. Şehir Hatları'nın verdiği özel kimlikleri bulunan müzisyenler, her gün 09.00-24.00 saatleri arasında, üç ayda bir değişen ve kurayla belirlenen hatlarda, günde 3'er saat çalıp söylüyorlar.