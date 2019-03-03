Volkan Konak: “Her şeyden vazgeçerim, dürüstlükten geçmem”

Volkan Konak, hayatındaki en önemli şeyin dürüstlük olduğunu belirterek, "Güvenilmez bir adam olduğumu hissedersem ben kendimi yok ederim. Yani o yüzden servetim güvenirlik dürüstlük" dedi.

Volkan Konak, önceki akşam Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel & Spa'da sahne aldı. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Konak, “Bahara girdik artık. Memleketimize ve Kıbrıs'ımıza bahar havası vereceğiz. İnsanlarımıza yine moral, umut, neşe güzellikler sunacağız” deid. Önümüzdeki Nisan ayının 15’inde yeni albümünü dinleyicilerle buluşturacağını duyuran Konak, “TV’lerde bir eksiklik var. Müzik programları da eksik. Eskiden bizim yaptığımız Kuzeyin Oğlu, İbo Show gibi” dedi.

‘ESKİ KAFALIYIM’

Konak, son dönemde birçok şarkıcının single çıkarmasıyla ilgili soruyu da “Ben eski kafalıyım. Klasik düşünüyorum. Albüm dediğinizde en az 10 şarkı olmalı. Yeni şarkılar olmalı. Arada 1- 2 şarkılık single olabilir. Hepsine saygı duyuyorum. Ama ben albüm projesine inananlardanım” cevabını verdi. Telif haklarını “ülkenin kangreni” olarak değerlendiren Konak, “Galiba sinemacılar çok şey çözmüş ama bizim müzik sektörü henüz daha çözemedi. CD'miz çıkıyor ertesi gün internetten indirmeler başlıyor. Çözümle alakalı bir çalışma düşünülüyor. Bende sonuna kadar varım. Gidilecek yerlere gideriz sinemacılar yaptı bunu” ifadesini kullandı.

‘KENDİMİ YOK EDERİM’

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'nin en güvenilir isimleri arasında yer aldığı hatırlatılan Konak, “Yalan söylemezsen, düzgün yaşarsan farklı düşünceleri farklı ideolojilerin adamı da olsam saygı duyuluyor. Benim servetim o zaten. Hayatta her şeyden vazgeçerim, dürüstlüğümden asla vazgeçmem. Bunlar benim servetim. Bunlar olmasa kendimi yok ederim yani. Güvenilmez bir adam olduğumu hissedersem ben kendimi yok ederim. Yani o yüzden servetim güvenirlik dürüstlük” diyerek cevap verdi.