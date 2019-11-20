Xavier de Maistre ve Lucero Tena ilk kez geliyor

Günümüzün en yaratıcı arpistlerinden Xavier de Maistre ve kastanyetin duayenlerinden Lucero Tena, Türkiye’de ilk kez 23 Kasım’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bir araya gelecek. Bu özel buluşmada de Maistre ve Tena, Fransız arpistin “İspanyol Serenatları” albümünden örnekler sunacak.

Yenilikçi ve sınır tanımayan müzikal yaklaşımıyla arp repertuvarına zenginlik katan Xavier de Maistre, çağdaş sanatçıların eserlerinin yanı sıra Mozart'ın Piyano Konçertosu ve İspanyol besteci Joaquín Rodrigo'nun gitar için bestelediği ünlü Aranjuez Konçertosu gibi klasikleşmiş eserleri de yorumluyor. Xavier de Maistre'nin Sony Classical etiketini taşıyan 6. albümü “Serenata Española” gitar, piyano ve orkestra için yazılmış İspanyol eserlere odaklanıyor. Antonio Soler, Isaac Albéniz ve Enrique Granados gibi önemli bestecilerin eserlerinin yer aldığı albümde de Maistre'nin solo icralarının yanı sıra efsanevi kastanyet sanatçısı Lucero Tena ile düetleri de bulunuyor. İspanyol müziğini 300 yıllık bir zaman diliminde ele alan bu albüm, her iki sanatçının da enstrümanları üzerindeki hâkimiyetlerini göz önüne seriyor.

Müzikseverlerin Xavier de Maistre ve Lucero Tena'nın müzikal uyumuna canlı tanık olacakları konser, 23 Kasım Cumartesi akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 20.00’de başlayacak.