‘Yabancı müzik dinle ama önce Aşık Veysel’i Şeyh Bedreddin’i Yunus Emre’yi tanı’

Cahit Berkay… Klasikleşen özgün eserleri bazen hüznün doruklarına tırmandırıyor, bazen de yüreklerdeki devrim ateşini körüklüyor. Kimi zaman “Raptiye Rap Rap” ile darbecilerin karşısında durarak demokrasiyi savunuyor, kimi zaman “Bir Şey Yapmalı” diye seslenerek karanlıktan aydınlığa çıkış için çağrıda bulunuyor. Berkay, SÖZCÜ HaftaSonu'nun sorularını yanıtladı…

– Müziğinizle hangi duygu ve düşüncelere hitap ediyorsunuz?

İnsanları, hayvanları, doğayı, yaşamı, özellikle kendini sevmezsen, yaptığın müzik beş para etmez. Notalar yan yana dizildiğinde aklında, yüreğinde, vicdanında oluşturduğu kıpırtıdır değerli olan. O kıpırtıyı sağlayabiliyorsan ve içinde bir sevgi ateşi yakabiliyorsan, işte o zaman doğru yapıyorsun demektir.

– Anadolu Rock akımının öncülerindensiniz. Bu özgünlüğe nasıl eriştiniz?

Kendi topraklarımızdan ilham alarak… Köy çocuğuyum. Isparta'da doğup büyüdüm, sonra İstanbul'a taşındık, Kabataş Lisesi'nde okudum, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne girdim. Kentli oldum ama benim beslenme çantamda türküler vardır. Mahzuni Şerif, Ruhi Su, Nazım Hikmet, Yaşar Kemal vardır. Moğollar'ı kurduğumuz zaman beşimiz de Yaşar Kemal'in “Üç Anadolu Efsanesi” kitabını hatmettik. O kitap yolumuzun ne olduğunu gösterdi bize. Müzik sadece notalardan ibaret değildir. Kendi kültürünle haşır neşir olup özümsemeli. Yabancı müzik de dinle ama önce Aşık Veysel'i, Yunus Emre'yi, Şeyh Bedreddin'i, Pir Sultan'ı tanı. Önce kendi kültüründen beslen. Moğollar olarak dünyaya açılırken şunu düşündük: Bizde bağlama var, kabak kemani var, tambur var… Dedik ki, biz bu Batı Müziği enstrümanlarının arasına kendi çalgılarımızı katarsak özgün oluruz. Öyle de oldu. Dünya çapındaki plak şirketlerinden büyük ilgi gördük. 1971 yılında Fransa'da yayınlanan albümle yeni bir ses niteliği taşıyanların değer görüldüğü Charles Cros Akademi Ödülü'nü kazandık. Benim için en değerli ödüller ülkemden aldıklarımdır.

Çocuğum ve torunumun geleceği için kaygılıyım

– Ülkemizin bugünkü durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Temel ihtiyaçlardan biri doğru haberi almak. Birkaç bağımsız basın-yayın kuruluşunu boğmaya çalışarak, gazetecileri tutuklayarak, yurttaşların oksijen kaynaklarını kesmek istiyorlar. Belli ki gerçeklerin halk tarafından öğrenilmesi işlerine gelmiyor.

– Türkiye'nin geleceğinden endişeli misiniz?

Çocuğumun ve torunumun geleceği için kaygılıyım. Ülkemizin gidişatından hiç memnun değilim. Ama her şeye rağmen yarınlardan umutluyum. O güzel günler mutlaka gelecek.

Mustafa Kemal'in kıymeti bilinmeli

– 19 Mayıs'ta verdiğiniz mini konser ses getirdi…

O gün TRT dahil, bayramın ismini karıştıranlar oldu. Bin tane bayramın yok ki karıştırasın… Mustafa Kemal'in emperyalizme başkaldırısının ilk adımıdır 19 Mayıs. Herkesin kıymetini bilmesi lazım. Kurdum ses sistemini balkona, aldım sazımı elime, önce Oy Bizim Eller türküsüyle girizgah yaptım. Sonra, cura ile Gençlik Marşı'nı çaldım. Bitince bir alkış koptu, şaşırdım. Sonra Selvi Boylum'u girdim, ortalık koptu. Yurtsever olarak “Bayram bugün” dedim, kutlayalım bayramımızı…

CEM, ÇOK ERKEN GİTTİ

Cem Karaca ve Cahit Berkay… “İyi dostumdu. Erken gitti. Hâlâ birlikte müzik yapıyor olabilirdik” dedi.