Yarım kalmış Asteriks hikayesi 40 yıl sonra tamamlanıyor

Sirkteki Asteriks hikayesi Asteriks'in yaratıcısı René Goscinny'nin kızı tarafından tamamlanıyor. Eski el yazmaları yığınından Asteriks hikayesi, yaratıcısının ölümünden 40 yıldan fazla bir süre sonra tamamlanmış olacak.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

René Goscinny 1977’de 51 yaşında kalp krizinden öldüğünde Sirk’teki Asteriks hikayesinin taslaklarının olduğuna dair söylentiler vardı; ancak bu taslaklar uzun süredir bulunup bir araya getirilemiyordu.

Gocinny’nin kızı Anne, 26. Asteriks kitabının çekirdeğini oluşturacak yaklaşık 20 sayfalık materyal bulduğunu doğruladı. Anne, hikayenin restore edilip yayınlanmasının harika bir macera olacağını söyledi.

Asteriks’in maceraları, ilk olarak 1959’da Goscinny tarafından yazılıp Albert Uderzo’nun çizgileriyle ortaya çıktı. Dünyanın pek çok ülkesinde rağbet gören Asteeriks’in maceraları 1967’deki onuncu cildi, Lejyoner Asterix ile iki günde 1,2 milyon kopya sattı.

“ZOR OLACAK AMA DENEYECEĞİM”

Goscinny öldükten sonra Uderzo, çizimin yanı sıra yazı görevlerini de devraldı ve yeni Asterix çizgi romanları çıkarmaya devam etti.

2013’ten beri kitaplar Jean-Yves Ferri tarafından yazılıp Didier Conrad tarafından resimlendirildi.

Bununla birlikte, orijinal Goscinny maceraları ayrıca ilgi görmeye devam ediyor. Bu yüzden Goscinny ölse bile geride bıraktığı ve henüz keşfedilmemiş hikâyeler merak konusu. Anne Goscinny, Sirkteki Asteriks’i babasının notlarından ortaya çıkarmanın zor olacağını ama denemek istediğini söyledi.

İlginizi Çekebilir NASA ilk çizgi romanını yayınladı

İlginizi Çekebilir Marvel yaratıcıları birbirine girdi: Baş editör herkesi kandırmış