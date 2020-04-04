Yazar Masis Kürkçügil’de corona virüsü şüphesi

Türkiye’de sol literatüre yaptığı katkılarla tanınan, yayıncı ve yazar Masis Kürkçügil ile eşi İnci Kürkçügil, corona virüsüne yakalandıkları şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kürkçügil çiftinin tedavi altına alındığını Kemal Koçak, Twitter’dan duyurdu. Koçak, “Sevgili Arkadaşlar Masis Abim ve eşi İnci, Koronavirüs hastalığı (Covid19) şüphesiyle Taksim Araştırma Hastanesi’nin acil servisindeler, Dr. İsmet Hazar kendileriyle yakından ilgileniyor ve bana da bilgi veriyor” dedi.



MASİS KÜRKÇÜGİL KİMDİR?

Masis Kürkçügil, 1947 yılında İstanbul doğdu. Feriköy Ermeni Ortaokulu, Atatürk Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde okudu. Köz Yayınları’nı kurdu, Sürekli Devrim dergisini çıkardı. Edirne Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nde Ekonomi ve İstatistik dersleri verdi, Yurt Ansiklopedisi’nde tarih koordinatörlüğü yaptı. Altı yılını Fransa’da mülteci olarak geçirdi. Birleşik Sosyalist Parti’nin (1994) kurucusu ve genel koordinatörü, sonra da ÖDP’nin (1996) kurucusu ve uluslararası ilişkiler sorumlusu oldu. Şu anda Yazın Yayınları’nın sahibi ve Yeniyol adında bir dergi çıkarıyor.