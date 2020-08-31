Yeni normalle birlikte sinemaya giden kişi sayısı belli oldu

Sinemalar, yeni normal döneminin başladığı 1 Temmuz itibarıyla kapılarını izleyicilere açmıştı. Ancak izleyiciler, önceki dönemlere göre sinema salonlarını doldurmakta tereddüt etti. Yeni ve güçlü yapımların da vizyona girmediği bu dönemde, Türkiye'de sadece 146 bin 281 kişi sinemaya gitti. Tenet ile bu rakamın artacağı beklense de, sinema sektörünün yaşadığı zorluk ortada...

Corona virüs salgınının Türkiye’ye de sıçramasının ardından 16 Mart’ta sinema salonları kapılarını kapatmıştı. 2020’nin başından sinemaların kapandığı haftaya kadar toplam 16 milyon 400 bin 393 kişi salonlarda film izlemişti.

ESKİ FİLMLER YENİDEN VİZYONDA

1 Temmuz itibarıyla sinema salonları yeniden kapılarını açtı. Ancak önceden vizyona giren filmler yeniden gösterime sokuldu. Sinemaların yeniden kapılarını açtığı 3-9 Temmuz arasında 6 bin 285 kişi sinemaya gitti.

Temmuz ayı itibarıyla sadece 29 bin 328 kişi sinemaya gitti. Yeniden gösterime sokulan 7. Koğuştaki Mucize, az sayıdaki seyircinin en çok tercih ettiği yapım oldu.

SALONLARA GİDEN SAYISI ARTIYOR

Ağustos ayı itibarıyla ise haftada 40 bin civarında seyirci sinemaya gitmeyi tercih etti. 7-13 Ağustos arasında 37 bin 972 kişi, 14-20 Ağustos arasında 43 bin 926 kişi, 21-27 Ağustos arasında ise 36 bin 664 kişi salonlardaki yerini aldı. Bu süre zarfında en çok ilgi gören film ise Vin Diesel’in başrolünde yer aldığı Bloodshot: Durdurulamaz Güç oldu.

Yeni normal ile birlikte 3 Temmuz ile 27 Ağustos arasında toplam 146 bin 281 kişi sinemaya gitti. Sinemaların corona virüsü salgını nedeniyle kapanacağının belli olduğu Mart ayında toplamda 1 milyon 15 bin 150 kişi salonlara gitmişti. Bu rakamlar, sinema sektöründeki yaşanan zorluğu da ortaya koydu.

2020’NİN YILDIZI TENET’İN RAKAMLARI MERAKLA BEKLENİYOR

Bu yılın en büyük sinema olayı ise Christopher Nolan’ın yaşanılan tüm zorluklara rağmen vizyona soktuğu Tenet’ti. Daha önce birkaç kez gösterimi ertelenen Tenet’in dünyada ve Türkiye’de en çok izlenen film olması bekleniyor. Tenet’in Türkiye’deki açılışını kaç izleyici ile yapacağı ise henüz açıklanmadı.

ABD ile birlikte toplamda 42 ülkede vizyona giren Tenet’in 4 günde 53 milyon dolar hasılat yaptığı öğrenildi.