Yeni sergisinde ‘İyi geceler’ diliyor

Türkiye’nin tek çini mürekkebi ressamı Pınar Tınç’ın yeni eserleri 28 Şubat’tan itibaren Ankara’daki Galeri Soyut’ta sanatseverler ile buluşacak. Daha önce “Seni Seviyorum Anne” ve “Masumiyet” isimli sergilerini düzenleyen Tınç, “İyi Geceler Bebeğim” anlamına gelen “Bonne Nuit Mon Bébe” adlı yeni sergisinde hem oğlu Kerem ve kızı Ada’ya hem de kendi çocukluğuna sesleniyor.

Daha önceki çalışmalarında çocukluğundan beslenen Pınar Tınç yine eski günlere yolculuk yapıyor. Yeni sergisi ile 11 eserini; anne, çocuk ve doğa sevgisi, zengin ve dengeli bir renk cümbüşü içinde işleyen Tınç, kızı ve oğlunun büyüme korkusunu kendisiyle özdeşleştirdiğini şu sözlerle betimliyor: “İstemiyorsun açmak gözlerini ve gömülmek keşmekeşin içine. Biliyorum çünkü ben de istemedim. Ben de seçmedim büyümeyi. Gömülmeyi keşmekeşin içine. Ama herkes gibi ben de göremedim rüyalarına sarıldığım her karanlığın ardından, geride bıraktığım çocukluğumu.” Böylece hem kendi çocukluğuna hem de çocukların günümüzdeki dünyasına eserleriyle bir nebze ışık tutuyor.”



28 Şubat -20 Mart tarihleri arasında görülecek sergideki resimlerde ‘Réunion'dan, Okyanusya motiflerinden, ressamın kendi hayatından, doğasından, kadınlarından, çocuklarından çok fazla izler ve sahneler bulunuyor.