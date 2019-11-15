Yılbaşı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yıl başı’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Yılbaşı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘yıl başı’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘yılbaşı’dır. Yılbaşı mı, yıl başı mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘yılbaşı'dır.

YILBAŞI NE DEMEK: Ocak ayının birinci günü, yeni yılın başladığı gün.

YILBAŞI NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin yılbaşı mı, yıl başı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yılbaşı şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

yıl başı (Yanlış kullanım)

yılbaşı (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bu yılbaşı ailemle birlikte evde kutlama yapacağız.”