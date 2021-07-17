Yönetmen Mehmet Ekrem Dinler vefat etti

Yönetmen ve senarist Mehmet Ekrem Dinler, 94 yaşında hayatını kaybetti.
Dinler bugün saat 12.00’da Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Edirnekapı Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlanacak.
MEHMET EKREM DİNLER KİMDİR?
Adana’da 24 Ocak 1928’de dünyaya gelen Dinler, sanat hayatı boyunca çok sayıda dizi ve filme imza attı.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun olan Dinler, 48. Altın Portakal Film Festivali’nde ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’nün sahibi olmuştu.
Dinler’in yönettiği bazı filmler şöyle:
“Ezan Sesleri” (TV Filmi 1993), “Bir Daha Asla” (1992), “Gizli Oyun” (1989), “Zehirli Çiçek” (1986), “Ağlıyorsam Yaşıyorum” (1986), “Vatan Kucağında” (1982), “Ölmeyen Arkadaşlık” (1981), “Perişan” (1976), “Aman Karım Duymasın” (1976), “Adana Urfa Bankası” (1976), “Kadınlar Hayır Derse” (1975), “Unutma Beni” (1974), “Kır Çiçeği” (1973), “Evlat” (1972), “Cilalı İbo Yetimler Meleği” (1971), “Yuvasız Kuşlar” (1970).