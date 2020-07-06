Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimleri yeniden Yeni Zelanda’da başlıyor

Corona virüsü salgını nedeniyle yapımına ara verilen Yüzüklerin Efendisi dizisi için Yeni Zelanda hükümeti, film ekibi ve ailelerinin ülkeye girişlerine izin verdi.

J.R.R. Tolkien’in kaleme aldığı ve filme uyarlanarak Hollywood’da en yüksek gişe hasılatına ulaşan Yüzüklerin Efendisi’nin dizi versiyonunun Yeni Zelanda’da yapılan çekimleri salgın nedeniyle durdurulmuştu.

Salgınla mücadelede başarılı ülkeler arasında yer alan Yeni Zelanda’nın yerel medyasına göre ülke yönetimi, aralarında Yüzüklerin Efendisi dizisinin de yer aldığı bazı yapımların çekimlerine yeniden başlanması için yeşil ışık yaktı.

Yeni Zelanda’nın Ticaret Gelişim ve İstihdam Bakanlığı, Amazon Prime için hazırlanan Yüzüklerin Efendisi ile birlikte çeşitli film ve dizi projeleri için, 206 ekip üyesi ve bu ekip üyelerinin ailelerinden 35 kişiyi ülkeye almaya karar verdi. Çekimine yeniden başlanacak yapımlar arasında Cowboy Bebop, Power Rangers Beast Morphers, The Greatest Beer Run Ever, Sweet Tooth ve The Power of the Dog yer alıyor.

EN PAHALI YAPIM

Diğer yandan Yüzüklerin Efendisi dizisinin 1.3 milyar dolar olarak belirlenen bütçesiyle bugüne kadarki en pahalı yapım olacağı belirtiliyor. Yazar kadrosunda Gennifer Hutchison (Breaking Bad) ve Bryan Cogman'ın (Game of Thrones) da olduğu dizinin 2021'de seyirciyle buluşması planlanıyor.