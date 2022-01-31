Yüzüklerin Efendisi oyuncusu hayatını kaybetti

Yüzüklerin Efendisi, Sessiz Dünya (The Quiet Earth) ve Bir Zamanlar Savaşçıydılar gibi filmlerde rol alan Pete Smith 63 yaşında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Pete Smith, uzun bir hastalık sürecinden sonra 63 yaşında öldü. Yeni Zelandalı film yıldızı, böbrek hastalığı ve bunama ile uzun bir savaşın ardından cumartesi günü vefat etti.

Altı çocuk babası Smith en çok Bir Zamanlar Savaşçıydılar ve Piyano’daki rolleriyle tanınıyordu. Ayrıca 2003’te Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü’nde bir ork olarak yer aldı.

Smith’in oğlu Poumau Papali’i-Smith babası için uzun süredir hasta olduğunu ve bu nedenle ailesinin artık acı çekmek zorunda olmadığından mutlu olduğunu söyledi:

“Son yedi yıldır diyalize giriyordu ve bu da yıllar içinde kendisine zarar verdi. Son iki yıl içinde de bunama teşhisi kondu. Evde diyalize başladık ama son birkaç hafta içinde, son dört haftadır savaştığı bir enfeksiyona yakalandı.”

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