Yüzüklerin Efendisi’nin yıldızı Elijah Wood: Ork maskeleri Weinstein’den model alındı

Yüzüklerin Efendisi'nin Frodo Baggins'i Elijah Wood, serideki Ork maskelerinin taciz ve tecavüzden hüküm giyen ünlü yapımcı Harvey Weinstein'den model alınarak yapıldığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Aralarında ünlü oyuncu ve modellerin de bulunduğu onlarca kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve geçtiğimiz yıl 23 sene hapis cezası alan yapımcı Harvey Weinstein’le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Söz konusu iddia sinema tarihinin kült serilerinden Yüzüklerin Efendisi ile ilgili. Seride Frodo Baggins karakterini canlandıran başrol oyuncusu Elijah Wood, Armchair Expert isimli podcast programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Filmin henüz yapım aşamasında Miramax şirketiyle sürece dahil olan Weinstein, serinin yaratıcısı Peter Jackson’la anlaşamayınca projeden ayrılmış ve Jackson da filmleri New Line Cinema şirketiyle tamamlamıştı.

‘İNTİKAM ALMAK İÇİN’



Wood, çekimler için Yeni Zelanda’ya gittiklerinden Orklar için tasarlanan maskeleri gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. Maskelerden birinin Weinstein’den ilham alınarak tasarlandığını söyleyen Wood, Jackson’ın bunu yapımcıdan intikam almak için yaptığını aktardı.

2001-2003 yılları arasında yayınlanan Yüzüklerin Efendisi üçlemesi, gişede büyük başarı yakalayarak dünya genelinde 2.9 milyar dolar hasılata ulaştı.