‘Zerk’ filmi görücüye çıkmaya hazırlanıyor

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Gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanan ‘Zerk’ filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Sezonun psikolojik gerilim alanındaki iddialı yapımlarından olan film, 21 Aralık'ta sinema salonlarında olacak. Yapımcılığını Trio Pictures A.Ş.'nin üstlendiği, senarist ve yönetmenliğini Battal Karslıoğlu'nun yaptığı, oyuncu kadrosunda Ahu Sungur, Ergün Demir, Açelya Elmas, Bülent Seyran, Arzu Suriçi, Taner Bahadır, Semra Dinçer, Pervin Ünalp, Ali Ertem gibi isimlerin yer aldığı filmin, görüntü yönetmenliğinde ise İman Tahsin imzası bulunuyor… Ayrıca, Kurtlar Vadisi'nin Zülfikar Ağa'sı Halil İbrahim Kalaycı ve Kahraman Sivri de konuk filmde oyuncu oldu.

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1986 yılında Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşanmış gerçek bir olayın anlatıldığı ‘Zerk’in konusu şöyle:

Kızı gölde boğularak ölen Fatma hemşire, bir süre sonra ölmediğini ve uyuduğunu düşünerek kızını mezarından çıkarıp evine getirir. Akli dengesini günden güne yitiren kadın, sonunda kendini asarak intihar eder.

Uyku bozukluğu tedavisi gören ve hafızasını büyük ölçüde yitirmiş olan bir adam, yıllar önce yaşanmış bu olayı kâbuslarında görmeye başlar.

