100 bin lira istemişti, 8 bin lira verdiler

Şarkıcı Hadise, şarkılarının yanı sıra yatırımlarıyla gündeme gelmişti. 2018 yılında Bodrum'da işlettiği La Plaj isimli mekana iddiaya göre 1 milyon 900 bin liralık borcu sebebiyle icra gelmişti. Hadise, icralık olduğunu yalanlamıştı.

Seren Serengil ile Cengiz Semercioğlu, sundukları magazin programında, “Hadise'ye haciz şoku”, “Hadise 200 bin liralık tatilin tadını çıkartıyor, alacaklılar borçlunun yolunu gözlüyor” gibi farklı başlıklardaki haberlerle konuyu değerlendirmişti.

Programda aleyhine yapılan yorumlarla şikayetçi olan Hadise, Serengil ve Semercioğlu'na 100'er bin liralık manevi tazminat davası açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen davada tarafları avukatları temsil etti. Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'in vekilleri, yapılan haberin hukuka aykırı olmadığını ve Hadise’nin haber sonrasında manevi zarara uğradığına dair kanıtın bulunmadığını ifade ederek davanın reddini talep etti.

Mahkeme, Serengil ve Semercioğlu'nun ünlü şarkıcıya toplam 8 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.