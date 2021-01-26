’12 yıldır aynı hastalıkla boğuşuyorum’ diyen Tuğba Özerk Neslihan Atagül’e seslendi

Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. 28 yaşındaki oyuncu hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Öncelikle bana attığınız destek mesajları, iyi dilekler ve yanımda olduğunuz için binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz beni yalnız bırakmadınız, çok sağ olun… Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hâlâ var o yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyim” ifadelerini kullanmıştı.

“BEBEK SAHİBİ OLAMADIM”

Aynı hastalıkla 12 yıldır mücadele ettiğini açıklayan şarkıcı Tuğba Özerk, Instagram hesabından paylaştığı video ile Neslihan Atagül’e seslendi.

Özerk, “Bu hastalık aslında çok yaygın olan ve benim de 12 yıldır mücadele ettiğim ciddi bir rahatsızlık. Yeri geldiğinde konserlere gidemediğim, acılar içinde tekrar hastanelere döndüğüm ve işimden olduğum hastalık gerçekten. Neslihan ve Kadir, öncelikle size ilk tavsiyem eğer bir bebek sahibi olmak istiyorsanız, sakın! Şimdi değil… Önce tedavi… Tedaviden sonra hemen bebek sahibi olun lütfen. Çünkü bu hastalığın en kötü tarafı maalesef kadın yumurta sayısını düşürmesi. Ben bunları çok çektim. Bunun acısını çok yaşadım ve çok ağladım. Bebek sahibi olamadım. İnşallah bundan sonraki teknolojide ben de Allah nasip ederse anne olmayı çok istiyorum ve olabilirim” dedi.

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