71. Emmy Ödül Töreni’ne katılan Kim Kardashian ve Kendall Jenner sahnedeyken herkes gülmeye başladı

Kim Kardashian ve Kendall Jenner geçtiğimiz pazar düzenlenen 71. Emmy Ödül Töreni'ne katıldı. Bir ara sahneye çıkan kardeşler, kendi programları hakkında konuşurken, seyirci gülmeye başladı. O an ne olduğunu kimse anlamadı...

Ünlü model Kendall Jenner ve kozmetik markası sahibi ablası Kim Kardashian, pazar gecesi 71. Emmy Ödül Töreni’ne katıldı. Televizyon dünyasının Oscar’ları olarak kabul edilen törende sahneye çıkan kardeşler kendi programları hakkında konuşurlarken seyirciden beklemedikleri bir tepki aldı.

Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda düzenlenen törende Keeping Up with the Kardashians adlı reality şovları hakkında konuşan Kim, programlarında yer alan hikayelerin tamamen filtresiz olduğundan ve daha önceden planlanmamış şekilde aktarıldığını anlatırken seyirci gülmeye başladı. Bu gülme tüm konuşma boyunca devam edince iki kardeşin de yüzü düştü.