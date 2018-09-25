Açelya Akkoyun kimdir? Açelya Akkoyun kaç yaşında ve nerelidir?

Açelya Akkoyun, 31 Aralık 1972 doğumludur. Adanalı olan Akkoyun, MSGÜ Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. İlk kez Mahallenin Muhtarları adlı diziyle kameraların karşısına geçen Açelya Akkoyun kimdir, nerelidir?

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Show TV ekranlarında yayınlanan Keşke Hiç Büyümeseydik adlı dizide, hazır kullanmaya karşı, elbisesini kendi diken, reçelini kendi yapan tipik bir Türk annesi Mukaddes Handırı karakterine hayat veren Açelya Akkoyun hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Açelya Akkoyun kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

AÇELYA AKKOYUN KİMDİR?

Açelya Akkoyun, 31 Aralık 1972 tarihinde Adana'da doğdu. Adanalıdır. Fenerbahçe Lisesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezundur. Konservatuvar yıllarında girdiği İstanbul Şehir Tiyatroları'nda, altı yıl; Theope, Mösyö Butterfly, Kırmızı Pabuçlar, Hüner, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Palyaço Prens, Yavru Kimin gibi çeşitli oyunlarda rol aldı. İlk evliliğini 1998 yılında oyuncu Civan Canova, ikinci evliliğini ise Enis Cergel ile 2006'da yaptı. Bu evlilikten Alya Deniz adında bir çocukları dünyaya geldi. Açelya Akkoyun ilk oyunculuk deneyimini, 1992 senesinde yayınlanan Mahallenin Muhtarları adlı dizide canlandırdığı Ebru karekteri ile yaşadı.

1995 yılında 4×4 adlı yarışma programını sundu. 1998-2000 yılları arasında Antalya Film Festivali'nin sunuculuğunu üstlenen Açelya Akkoyun, ardından Çocuktan Al Haberi adlı programı sunarak kariyerinde ilk çıkışını yaptı. 2002 yılında ATV'de yayınlanan ve o dönem geniş izleyici kitlesine ulaşan Ekmek Teknesi dizisinde Suzan karakterini canlandırarak ülke çapında tanındı. 2013 yılında ise senaryosunu Birol Güven’in yazdığı Doksanlar dizisinde; Ümit Erdim, Erkan Köse, Deniz Oral, Esra Dermancıoğlu ile birlikte rol aldı. Yine 2013 yılında Evlilik Okulu adlı dizide başrol oynadı.

Günümüzde Show Tv ekranlarında yayınlanan Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde Mukaddes Handırı karakteri ile oyunculuk kariyerini sürdürmekte olan başarılı oyuncu Açelya Akkoyun, 1.70 metre boyunda, 59 kilo ve Oğlak burcudur.

Açelya Akkoyun’un rol aldığı diziler ve filmler

2013 – Evlilik Okulu (Nevin) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Doksanlar (Çeyizci Süheyla) (TV Dizisi)

2007 – Evimin Erkeği (Jale – 2) (TV Dizisi)

2006 – Saklı Yüzler (Sinema Filmi)

2006 – Hasret (Handan) (TV Dizisi)

2005 – Kadının Sessizliği (Mine) (TV Dizisi) (2 Bölüm)

2005 – Hatanın Bedeli (Güzin) (TV Filmi) 2005

2005 – Aşk Her Yaşta (Türkan) (TV Dizisi) 2005

2004 – Saçsaça Başbaşa (Seda) (TV Dizisi)

2003 – Sınırlı Aşk (TV Dizisi)

2003 – Kırık Ayna (Süreyya) (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Emel) (TV Dizisi)

2002 – İki Arada (Derya) (TV Dizisi)

2002 – Ekmek Teknesi (Suzan) (TV Dizisi)

1997 – Sıdıka (TV Dizisi)

1997 – Hayvanlara Dokunduk (TV Dizisi)

1997-2001 – Böyle mi Olacaktı (Ayşe Akman) (TV Dizisi)

1995 – Çiçek Taksi (Açelya) (TV Dizisi)

1995 – Mirasyediler (Belgin Çelik) (TV Dizisi)

1994 – Suçlu Kim (TV Dizisi)

1994 – Sessizlik (Hayal Kız) (Sinema Filmi)

1993 – Çakalların İzinde (TV Dizisi)

1993 – Son Söz Sevginin (Ayla) (TV Dizisi)

1992 – 2001 – Mahallenin Muhtarları (Ebru) (TV Dizisi)