Acı Tatlı Ekşi filminin konusu ve oyuncuları: Acı Tatlı Ekşi nerede çekildi?

Acı Tatlı Ekşi filminin konusu ve oyuncuları: Acı Tatlı Ekşi nerede çekildi?

Acı Tatlı Ekşi filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Gişede başarılı bir performans sergileyen Acı Tatlı Ekşi filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Acı Tatlı Ekşi filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Nerede çekildi?

Senaryosunu Buğra Gülsoy'un yazdığı, Andaç Haznedaroğlu'nun yönettiği ve başrollerde Buğra Gülsoy ile Özge Özpirinçci'nin rol aldığı Acı Tatlı Ekşi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. İşte Acı Tatlı Ekşi filminin merak edilenleri…

ACI TATLI EKŞİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Acı Tatlı Ekşi filmi İzmir'de çekildi. Çekimlerin bir bölümü İstanbul'da yapılırken, Acı Tatlı Ekşi filminin asıl çekildiği yer İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi ve Urla ilçesi oldu. Acı Tatlı Ekşi filminin deniz ve sahil sahneleri de İzmir'de çekildi.

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ KONUSU NE?

Acı Tatlı Ekşi filminin konusunda bir aşk hikayesi anlatılıyor. Murat (Buğra Gülsoy) ve Duygu (Özge Özpirinçci) birbirine aşık 2 gençtir. 5 sene sonra buluşmak üzere ayrılık anlaşması yapan ikilinin yolları 5 yıl sonra yeniden kesişiyor. Gerçek aşkın zamana ve hayata meydan okumasının hikayesi Acı Tatlı Ekşi filminde yer alıyor.

OYUNCU KADROSU

Özge Özpirinçci (Duygu)

Buğra Gülsoy (Murat)

Yusuf Akgün (Alper)

Gözde Türkpençe (Eliz)

Osman Alkaş (Hakan)

Füsun Demirel (Murat'ın Annesi)

Rahmi Dilligil (Murat'ın Babası)