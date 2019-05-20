Acun açıkladı: Efsaneler Survivor’a dönüyor! O isim gelemeyecek…

Survivor Türkiye Yunanistan tüm hızı ile devam ediyor. Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı da yeni sürprizleri açıklamaya devam ediyor. Survivor'da eskiler yeniler oyunlarının yapılacağını söyleyen Ilıcalı, yarışmaya damga vurmuş unutulmaz eski yarışmacıların Dominik'e geleceğini belirtti.

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının 19 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen 73. son bölümdeki ada konseyinde Acun Ilıcalı büyük sürprizi açıkladı. Survivor’ın unutulmayan yarışmacılarının Dominik’e geleceğini söyleyen Acun, eski ve yeni yarışmacılar arasında ödül oyunları oynanacağını duyurdu.

SURVIVOR’DA ESKİ VE YENİ YARIŞMACILAR KARŞI KARŞIYA GELECEK

Yarışmaya gelecek olan eski yarışmacılardan ikisin Ogeday ve Nagihan olacağını da açıklayan Ilıcalı, “Unutulmayan isimlerden bazıları dört günlüğüne Dominik’e gelecek. Güzel ödül koyacağız. Siyah ve beyaz takım yarışmacıları, eski yarışmacılara karşı tek bir takım olarak yarışacak. Eskiler yeniler oynayacak. Güzel bir takım geliyor. Ben Türk yarışmacılardan ikisini söylüyorum. Nagihan ve Ogeday gelecek. Eğlenceli yarışmalar olacak. Kazanan isimler ödüle kavuşacak” dedi. Yunan yarışmacılardan gelecek olan ismin ise Melina olacağı açıklandı.

ACUN GELMEYECEK OLAN İSMİ DE AÇIKLADI

Acun Ilıcalı, gelmeyecek olan bir ismi de açıkladı. Seda’yla konuşan Ilıcalı, “Sema gelmeyecek. Sebebi ise Sema’nın senin ikizin olması. Çok gelmek istiyordu geçen gece bizim ofisteydiler. Niye gitmesi gerektiğini anlatıpbeni ikna etmeye çalıştı. Ancak senin ikizinin olmasının sana avantaj olacağı sebebiyle getiremeyeceğiz” ifadelerini kullandı.