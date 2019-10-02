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Acun Ilıcalı açıkladı: “Jüri bloklama butonu geliyor”
TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye, yeni sezona başlıyor. Yeni sezondan ilk fragmanının yayınladığı yarışmada herkesi şaşırtan bir değişiklik yapıldı.
Magazin 2 Ekim 2019 - 10:02

Yeni sezon çekimleri geçtiğimiz hafta başlayan O Ses Türkiye’nin ilk fragman yayınlandı. Acun Ilıcalı yarışmaya ‘Jüri bloklama butonu’ geldiğini duyurunca jüri üyeleri şaşkınlığını gizleyemedi Bu buton sayesinde jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini bloklayabilecek.  Ilıcalı “Önünüzde butonlar var. Bu sizin belki de şampiyonluğa gidecek yolunuzu hazırlayacak. Bu butonla rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz” dedi.

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