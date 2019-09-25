Acun Ilıcalı, Exatlon Cup 2019’da yarışacak Türk takımını açıklandı!

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Exatlon Cup 2019 ile ilgili paylaşım yaptı. Dünyanın en zorlu yarışmaları arasında yer alan Exatlon Cup'ta bu yıl Türk yarışmacılar da mücadele edecek. İşte Acun tarafından açıklanan Exatlon Cup 2019 Türk yarışmacıları...

Güç ve fiziksel zorluğa dayanan bir yarışma formatı olan Exatlon Cup 2019’da bu yıl Türkiye, Kolombiya, Romanya ve Meksika yarışacak. Ağırlıklı olarak sporcuların yarıştığı Exatlon’da güç, hız ve çeviklik ön plana çıkıyor. Dominik'te mücadele edecek yarışmacıları Acun, Instagram hesabında paylaştı.

EXATLON CUP 2019 TAKIMLARI VE YARIŞMACILARI

Türkiye: Emre Durak, Yusuf Karakaya, Melisa Emirbayer, Seda Ocak, Yiğit Dikmen, Okay Köksal, Sema Aydemir ve Damla Can.

Romanya: Cristian Corneliu Pulhac, Gabriel Nedelcu, Cristina Constantinescu, Larisa Elena Vasile, Sorin Iulian Pitea, Onut Stefan Floroaica, Iuliana Aradi, Madalina Georgeta Predon…

Kolombiya: Betto Urrego, Dumar Roa Rıuz, Valentina Ortiz, Naty Gıraldog, Juan Jose Trujıllo, Jonatan Serna Martinez, Veronica Gutierrez, Isabel Orozco…

Meksika: Melisa Ramos, Mati Alvarez, Heliud Pulido, Haber Gallegos, Parejita Lopez, Marysol Cortes, Stephania Gomez, David Juarez, Eugenio Martell, Fernando Casanova..

EXATLON YARIŞMASI NEDİR?

Exathlon fiziksel güçleri son derece kuvvetli olan sporcu yarışmacılardan oluşan iki takımın spor ve reality mücadelesini konu alan bir yarışma formatıdır. Exathlon yarışmacıları olimpiyat sporcuları, futbolcular ya da spor yeteneği güçlü olan ünlülerden seçiliyor.