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Acun Ilıcalı’dan ‘Beyaz Show’ açıklaması
Acun Ilıcalı’dan ‘Beyaz Show’ açıklaması
Dominik'ten yaptığı canlı yayınla üç milyon kişi tarafından izlenen ve bir rekora imza atan Acun Ilıcalı, katıldığı bir canlı yayında Beyaz Show'la ilgili konuştu.
Magazin 28 Mayıs 2020 - 08:40

Survivor 2020 ile başarılı bir grafik yakalayan ve milyonları ekran başına kilitleyen Acun Ilıcalı, gazeteci Cüneyt Özdemir’in yaptığı canlı yayına katıldı ve burada sorulara yanıt verdi.

Sorulara içtenlikle yanıt veren Ilıcalı, Özdemir’in tekrarlarının bile büyük ilgi gördüğü Beyaz Show’un TV 8’de yayınlanma ihtimalinin olup olmadığı yönündeki sorusuna şu yanıtı verdi:

 

“Beyaz’la kimyamız her zaman tutmuştur ve onunla saatlerce konuşmaktan da büyük keyif alırım. Şimdilerde iki yıldır beraberiz ve ikimiz de ortaya çıkan işten çok mutluyuz. Bunun O Ses Türkiye ile kısıtlı kalmaması gerekiyor ve eğer gerçekten de böyle bir ilgi ve istek varsa Beyaz Show’un ekranlara yeniden dönmesi mümkün olabilir. Beyaz da bunu istiyorsa neden olmasın! Ben bunu yayınlayacak kanal olmaktan gurur duyarım.”

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Son güncelleme: 09:00 - 28.05.2020
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