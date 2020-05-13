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Acun Ilıcalı’nın paylaşımına Şeyma Subaşı’dan ‘Aşkım benim’ yorumu
Acun Ilıcalı’nın paylaşımına Şeyma Subaşı’dan ‘Aşkım benim’ yorumu
Survivor 2020'nin çekimlerinde Gönüllüler takımının kazandığı ödülde sirkten getirilen yılanla şov yapıldı. Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızı Melisa ise yılandan korkmayarak yılanı vücudunda gezdirdi. Ilıcalı'nın paylaştığı videoya eski eşi Şeyma Subaşı da yorum yaptı.
Magazin 13 Mayıs 2020 - 10:16

Survivor ödül oyununa giden 7 yaşındaki Melisa sirkten getirilen yılanı omzuna aldı. Korkusuzca yılanla oynayan Melisa, babasını da şaşkına çevirdi. Kızının yılanla olan videosunu Instagram hesabından paylaşan Ilıcalı, “Yılan daha çok korkuyor” dedi.

 

Oldukça fazla beğeni alan videoya yorum bırakanlar arasında Şeyma Subaşı da vardı. Subaşı, “Aşkım benim” notunu düştü.

Şeyma Subaşı boşandıktan kısa bir süre sonra Melisa’nın velayetini babasına bırakmıştı. Melisa şu sıralar Acun Ilıcalı ile birlikte Dominik Cumhuriyeti’nde.

Son güncelleme: 10:17 - 13.05.2020