Acun’dan kızına Ben Fero sürprizi

Farklı evliliklerden dünyaya gelen kızlarının üzerine titreyen ve örnek bir baba olan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından kızı Yasemin’in 12. yaşını kutladı. Kızıyla birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını hesabından paylaşan Ilıcalı bu karenin altına; “Benim tatlı kızım, nice mutlu yaşların olsun, senin baban olmanın bana ne büyük mutluluk verdiğini bilemezsin, seni çok öptüm…” notunu düştü.

Ancak Acun’un yeni yaşını kutlayan kızına bir sürprizi daha vardı. Acun Ilıcalı şimdilerde ‘Demet Akalın’ adlı şarkısıyla beğeni toplayan Ben Fero’ya kızı için bir doğum günü videosu çektirdiği ortaya çıktı. Ben Fero videoda yeni yaşını kutlayan Yasemin’e tebriklerini iletiyor.