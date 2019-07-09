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Adriana Lima, Türk iş insanıyla samimi şekilde görüntülendi
Adriana Lima, Türk iş insanıyla samimi şekilde görüntülendi
Dünyaca ünlü manken Türklerden vazgeçmiyor. Adriana Lima, yazar Metin Hara ile ayrıldıktan sonra bu kez de Türk işadamı Emir Uyar ile görüntülendi.
Magazin 9 Temmuz 2019 - 09:07

Dünyaca ünlü manken ve model Adriana Lima, geçtiğimiz yaz, yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla gündeme gelmiş ve Türk basınında kendisine yer bulmuştu. Lima, şimdi ise başka bir Türk’e gönlünü kaptırdı.

YAT GEZİSİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Adriana Lima ve Emir Uyar daha önce Venedik’te bir yat gezisinde görüntülendi. Ardından da birlikte çıktıkları akşam yemeğinde yine samimi şekilde fotoğrafları çekildi. Lima ve Uyar son olarak Mikonos’ta el ele ortaya çıktı.İngiliz basını Uyar’dan “Lima’nın yeni erkek arkadaşı” olarak söz etti.

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Son güncelleme: 09:17 - 09.07.2019
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