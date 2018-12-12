Adriana Lima ve Metin Hara ilişkisi sona erdi

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Yılın belki de en büyük aşk bombalarından biri Adriana Lima ve Metin Hara aşkıydı. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda, öpüşürken görüntülenen çiftin aşkı böyle ortaya çıkmıştı. Ardından hiç saklanmadan ilişkilerini sürdüren çift birlikte Bodrum’a tatile gitmişti. Uzak mesafe ilişkisi sürdüren Adriana Lima ve Metin Hara New York-İstanbul arası adeta mekik dokuyordu. Ve çift Instagram hesaplarından her şeyin yolunda olduğunu ifade eden paylaşımlardan geri durmuyordu. Tüm bunlar bir yana ilişkide flaş bir gelişme yaşandı.

SİTEM DOLU PAYLAŞIM

Dünyaca ünlü manken ve model Adriana Lima, uzun süredir birliktelik yaşadığı Metin Hara’yı takipten çıkararak sitem dolu bir paylaşımda bulundu. Lima mesajında şu ifadeleri dile getirdi: “Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değildir.”

Lima’nın bu çıkışına Metin Hara’nın nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

