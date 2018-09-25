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Adriana ‘Popo’ için düğmeye bastı
Adriana ‘Popo’ için düğmeye bastı
Adriana Lima sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 'popo dikleştirme' için çalışmaya başladığını duyurdu.
Magazin 25 Eylül 2018 - 07:31

Yazar Metin Hara ile yaşamaya başladığı aşkla dikkatleri üzerine çeken ve yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir devam ettiği aşkıyla dünya magazin basınının da gündeminde olan Adriana Lima, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla projeden projeye koşturduğunu gösteriyor. Hemen her fırsatta sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 37 yaşındaki dünyaca ünlü model son yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. İmrenilen bir vücuda sahip olan ve ilerleyen yaşına rağmen fiziğinden hiçbir şey kaybetmeyen Lima profilden çektiği bir karesini paylaşarak popo kaldırma hareketleri çalışmaya başladığını açıkladı.

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