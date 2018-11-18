Ağlama Anne 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Ağlama Anne 7. Son bölüm izle)

Ağlama Anne 7. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 7. son bölümde; Adnan'ın Zeynep'in babası olduğunu açıklaması herkesi şoke eder. Zeynep duyduklarından sonra güveneceği bir liman ararken Mert'e sığınır. Başına açılan dertlerden Adnan'ı sorumlu tutan Damla ablası Alev'e yakınlaşır. Ali Osman Alev'in gönlünü alabilmek için büyük bir yarış içine girmiştir. Özlem, olanlardan sonra boş bulduğu meydanda hain planlarını tek tek gerçekleştiriyor. Peki Ağlama Anne son bölümde başka neler yaşandı? Ağlama Anne 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

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Ağlama Anne 7. son bölümü ile bu akşam ATV'de ekrana geldi. Ağlama Anne son bölümde; Adnan’ın açıklamalarından sonra Zeynep kayıplara karışıyor. Zeynep’in en yakınlarına olan güveni sarsılmıştır. Güvenebileceği bir insan olarak tek insan Mert’tir. Mert ile Zeynep’i el ele gören Özlem’in korkunç bir planı vardır. Özlem, evliliğini kurtarmak için kardeşi Mert’i bile gözden çıkarmayı göze alıyor. Alev kızının ortadan kaybolmasının ardından perişan oluyor. Damla ise başlarına gelenlerden Adnan’ı sorumlu tutuyor ve ondan uzaklaşma yolunu seçiyor. Peki Ağlama Anne 8. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Ağlama Anne 7. bölüm özetini okuyabilirsiniz…

AĞLAMA ANNE 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





AĞLAMA ANNE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 7. BÖLÜM ÖZETİ…

Adnan Zeynep’in babası olduğunu söyleyince bunu duyan Zeynep gözyaşlarına boğulur. Annesi bildiği Damla’ya bunun doğru olup olmadığını sorar. Bu sırada yanlarına gelen Adnan bunun doğru olduğunu söyleyince ikisini de bir daha görmek istemediğini ondan uzak durmalarını söyler. Alev, olanlardan sonra kızının yanına gitmeye çalışsa da Hasan buna engel olur ve onu evden kovar.

HASAN ADNAN’I EVDEN KOVUYOR

Damla bütün bu olanlara sebep olduğu için Adnan’a kendisinde uzak durmasını söyler. Adnan Zeynep’in kızı olduğunu bilmediğini söylediği Hasan tarafından evden kovulur. Dışarıda Alev Adnan’a olanların sorumlusu olduğu için bağırıp çağırır. Alev gözyaşları içersinde ağlarken Ali Osman gelir. Ali Osman’a herşeyin mahvolduğunu Adnan’ın Zeynep’in babası olduğunu söylediğini anlatır. Ali Osman Adnan’ı harcayacağını söylese de Alev karşı çıkar.

ZEYNEP EVİ TERK EDİYOR

Damla ve evdekiler Zeynep kapıyı açmayınca intihar edebileceğinden şüphelenir. Herkes sırayla kapıyı açmasını söylese de kimseyi dinlemez. Bu sırada Alev telefonla Zeynep’i arar. Zeynep ona da cevap vermez. Ali Osman’a Zeynep’in telefonuna cevap vermediğini söyleyince Ali Osman da babsız kalmanın ne demek olduğunu ona anlatmaya çalışır. Sabah erkenden Zeynep eşyalarını alarak evi terk eder.

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DAMLA ALEV’İN YANINA GİDİYOR

Evden çıktığında Mert kapıdadır. Ona sarılır ve Adnan’ın babası olduğunu öğrendiğini anlatır. Mert’ten onun da yalan söylemesini ister. Damla Zeynep’in evde olmadığını anlayınca doğruca Alev’in yanına gider. Alev ona Zeynep’in arkadaşlarını aramasını söyler. Damla’nın aradığı bütün arkadaşları Zeynep’ten haberleri olmadığını söyler. Ali Osman Zeynep’i aramak için çıktığında Alev Adnan’ı aramasını ister. Adnan’a Zeynep’i sorar. Adnan’a Zeynep’i bulamadığını söyler.

HASAN’IN PİŞMANLIK GÖZYAŞLARI

Adnan, Damla’nın evine gelir. Kapıyı çaldığında Zeynep’in geldiğini sanan ev halkı aşağı iner. Karşılarında Adnan’ı görünce Hasan onun üzerine yürür. Zeynep’in ortadan kaybolması Hasan’ı çok üzmüştür. Karısı Necmiye’nin yanına gelir ve gözyaşları içerisinde kızlarına çok haksızlık ettiği itiraf eder.