Ahmet Güvenç kimdir? Ahmet Güvenç kimdir nereli ve kaç yaşında?

Ahmet Güvenç kimdir, 1951 doğumludur. Profesyonel müzik hayatına Bunalım adlı grup ile adım atan ve bir dönemin efsane müzik gruplarından Kurtalan Ekspres'in basgitaristi Ahmet Güvenç kimdir hakkında merak edilenler haberimizde... Ahmet Güvenç kimdir nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yapan Ahmet Güvenç hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

AHMET GÜVENÇ KİMDİR?

Ahmet Güvenç, 27 Haziran 1951 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Çok genç yaşlarda müzik ile tanışan Ahmet Güvenç ünlü sanatçı Bülent Ortaçgil ile okul arkadaşıdır. O dönemde Bülent Ortaçgil ve kardeşi Ercüment Ortaçgil ile beraber Sorular grubunu kurup konserler vermeye başlamıştır. Ardından Filozoflar grubunda yine Bülent Ortaçgil ve Galip Boransu ile çalmıştır. 1969 yılında Aydın Cakuş ve Hüseyin Sultanoğlu ile beraber Bunalım isimli grubu kurmuş ve profesyonel müzik hayatına atılmıştır.

1975’te Cem Karaca’nın eski grubu Kardaşlar kadrosunda yer aldı. Kısa bir süre grupta kalsa da “Kan Davası / Dam Üstünde Çul Serer” 45’liğinde çaldı ancak plak yayınlanmadan gruptan ayrıldı. 1978’de Edirdahan grubunun kuruluş kadrosunda yer alıp, Cem Karaca ile çalıştı. Ancak ortaklık plağa dökülemeden Kurtalan Ekspres’e geri döndü. 1975 yılından itibaren Barış Manço ve Kurtalan Ekspres'le beraber yaptığı çalışmalar sanatçının vefatına kadar devam etti. Kurtalan Expres'in kurucularından olan Ahmet Güvenç, Barış Manço ile çalıştığı yıllarda yurt içi ve yurt dışında sayısız konserler verdi.

2001 yılında Gülen Andak’la Gülen Andak-Ahmet Güvenç Sanat Merkezi’ni kuran Ahmet güvenç, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.