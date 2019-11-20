Ahmet Hilmi Deler kimdir? Ahmet Hilmi Deler nereli ve kaç yaşında?

Ahmet Hilmi Deler, 1994 doğumludur. BKM Mutfak'ta doğaçlama ligine katılan ve Geçici Tiyatro olarak sezonu birinci bitiren Ahmet Hilmi Deler hakkında merak edilenler haberimizde... Ahmet Hilmi Deler nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 adlı komedi dizisinde rol alan Ahmet Hilmi Deler hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ahmet Hilmi Deler kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

AHMET HİLMİ DELER KİMDİR?

Ahmet Hilmi Deler, 16 Nisan 1994 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Trakya Üniversitesi Ekonometri Bölümü mezunudur. 2010-2012 Yılları arasında Tiyatro Ti’de Temel Oyunculuk Eğitimi aldı. Ekonometri okumasına rağmen 4 yıl Düşünce Edebiyat ve Tiyatro Kulübü (DÜŞET) bünyesinde çeşitli oyunlar yazmış ve oynamıştır. Okul bittikten sonra bir televizyon programına internet üzerinden başvuran Ahmet Hilmi Deler kısa filmlerde yer almış daha sonra çocuk oyunlarında çalışmıştır.

2016 yılının sonunda BKM Mutfak’ta doğaçlama ligine katılan ve Geçici Tiyatro olarak sezonu birinci bitiren Ahmet Hilmi Deler, daha sonra BKM Mutfak Altyapı ekibine girip skeç yazıp oynamaya başladı. Ahmet Hilmi Deler, 1.77 metre boyunda, 70 kilo ve Koç burcudur.

Ahmet Hilmi Deler’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (TV Dizisi)