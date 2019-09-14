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Ahmet Kural evleniyor mu? İşte detaylar…
Ahmet Kural evleniyor mu? İşte detaylar…
Oyuncu Ahmet Kural'ın bir süredir birliktelik yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evlenecekleri iddia edildi. Çıkan bu iddiaların gerçek dışı olduğu Kural'ın yakın çevresi tarafından öğrenildi.
Magazin 14 Eylül 2019 - 11:09

Ömercan ALTAY -SÖZCÜ

Şarkıcı Sıla ile olaylı bir şekilde ayrılan Ahmet Kural, buhran dolu günleri atlattıktan sonra mutluluğu magazin dünyasından uzak bir isim olan avukat Çağla Gizem Çelik ile buldu. Çiftin yakın bir zaman içerisinde nikah masasına oturacağı iddiaları magazin basınında büyük yankı uyandırmıştı. İkilinin yakın arkadaşlarından öğrenilen bilgiye göre, Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik ilişkisinin henüz daha taze olduğu ve ikilinin şuan için evlilik planı olmadığı belirtildi. Bunun yanı sıra Kural’ın şu sıralar rol alacağı ‘Baba Parası’ isimli filme odaklandığı bundan dolayı çiftin sıklıkla bir araya gelemediği de edinilen bilgiler arasında.

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Son güncelleme: 11:16 - 14.09.2019