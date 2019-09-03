Ajda Pekkan: “Sinemaya sıcak bakıyorum”

Süperstar Ajda Pekkan geçtiğimiz akşam Sarıyer'de görüntülendi. 30 ağustosta vizyona giren 'Masal Şatosu:Sihirli Davet' filmini kendisine özel bir gösterimle sinemada izleyen Ajda Pekkan'a filmin yapımcıları bu özel gösterimde eşlik ettiler.

Ajda Pekkan röportaja “Bugün, bu filmin başarısını ve gelecekteki başarıları kutladık” diyerek başladı. Pekkan'ın ardından yapımcı Samsun Demir müjdeyi verdi. “Ajda hanıma ikinci filmimiz için bir teklifte bulundum. Film bir müzik akademisinde geçecek. Şimdi ise Masal Şatosu'nu izleyeceğiz. Ajda Hanım'ı, açık hava konserleri için yaptığı provalardan filmi izlemek için kaçırdık. O da bizi kırmad.” sözleriyle Ajda Pekkan'ın ikinci bir filmde rol alabileceğini belirtti.

“SİNEMAYA SICAK BAKIYORUM”

Ajda Pekkan basın mensuplarının “Siz sinemaya sıcak bakıyor musunuz?” sorusunu, “Sinemaya da sıcak bakıyorum. Uzun zamandır bir proje olarak bunu düşünmemiştim. Küçük bir rol alabilirim” diyerek yanıtladı.

“BENDE SÜRPRİZ BİTMEZ”

Son olarak, “Yaz sizin için çok yoğun geçti. Yakında Harbiye konseriniz olacak. Neler bekliyor hayranlarınızı?” sorusuna, “Evet çok yoğun geçti ve devam ediyor. 8 ve 10 Eylül'de Harbiye konserlerim olacak. Sonrasında biraz rahatlayacağım ama sürprizlerim olacak. Bende sürpriz bitmez, takipte kalın” sözleriyle cevapladı.

